El director general de Planeta Grupo Editorial, Jesús Badenes, ha puesto en valor la importancia del Premio Planeta, que ha celebrado 75 años de historia. Durante su intervención en la quinta edición de Metafuturo, un proyecto de Atresmedia que nació para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad, ha señalado que se ha convertido "en la marca más reconocible de todo el sector editorial español".

Badenes ha querido retrotraerse a los orígenes, en los años 50, cuando había un país empobrecido y poco lector. "Hubo un visionario, José Manuel Lara, fundador del Grupo Planeta, que pensó en qué mecanismos podrían ayudar a que la sociedad leyera más", ha recordado, señalando que así es como se le ocurrió crear este premio.

Además, decidió situarlo el 15 de octubre, día del santo de su mujer, Santa Teresa. Una fecha estratégica por estar también cercana a la campaña de Navidad. "Desde ese día hasta hoy hemos vendido casi 50 millones de libros de Premio Planeta y finalistas", ha destacado. Un hecho que ha confesado que les llena de "orgullo y responsabilidad".

Desde el gran Ateneu Barcelonès, Badenes ha recalcado que se trata de un galardón que está haciendo mucho por "elevar el nivel de la lectura y de la educación en nuestro país".

Por otro lado, durante su intervención ha analizado el momento en el que se encuentra el mercado editorial español, destacando que la evolución del sector "es positiva". "Pensábamos que después de la pandemia habría un cambio en los hábitos de consumo y no ha sucedido así", ha reconocido, destacando que la gente se ha refugiado en el ocio cultural y el libro "ha ocupado un papel importante", especialmente en España.

"Llevamos 12 años de crecimiento ininterrumpido en el mundo del libro. Es un sector muy importante en el PIB español, y es que factura más de 3.000 millones de euros", ha indicado, señalando que la gente jovem ahora lee mucho más.

Badenes explica cómo puede seguir creciendo un sector con tantos siglos de historia

El director general de Planeta Grupo Editorial ha señalado que ellos creen que la mejor manera de innovar es "interpretar bien el presente en el que vivimos". "Hay que saber leer todos los signos de nuestro tiempo", ha destacado, poniendo como ejemplo que ellos hace años empezaron a publicar libros de 'youtubers', que acabaron llegando a muchos hogares.

Ahora, por ejemplo, ha tenido lugar el fenómeno editorial de los 'Murdoku', libros de lógica y pasatiempos. "Hay que estar atento a lo que la gente quiere leer", ha destacado. "Estos libros de lógica y misterio, que son compartibles en redes, son bienvenidos y han venido muy bien al crecimiento del sector", ha señalado.

Por otro lado, ha explicado que hay que mirar a los lectores y analizar qué franjas pueden leer más para configurar una oferta de libros buena para ellos. Por último, la tercera parte sería mirar a qué hay en otros países. "Nosotros queremos ahora crear una editorial propia en Francia, que es el segundo mercado europeo más importante después de Alemania", ha puesto como ejemplo, añadiendo que el mundo del libro está en buena salud y es el momento de "redoblar esfuerzos".

"Las librerías son espacios de libertad"

En este momento, en el que el sector editorial sigue creciendo y en que que existen nuevas formas de leer y comprar libros, Jesús Badenes ha reivindicado el papel de las librerías. "Son espacios de libertad, aquí el algoritmo no toma la decisión por nosotros", ha defendido.

De esta forma, ha dejado claro que juegan un papel fundamental. "Las librerías suponen más del 40% de las ventas en España y nos parece fundamental. Son oasis de libertad", ha asegurado.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.