La inteligencia artificial está cada vez más presente en todos los ámbitos, y el mundo de la publicidad y el marketing no es ajeno a la irrupción de esta tecnología. Sobre ello ha hablado Joan Jordi Vallverdú, CEO de Omnicom Media Group Spain, que ha estado este lunes en la primera jornada de la cuarta edición de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia.

Vallverdú aclara que la revolución de la IA es imposible de frenar y su impacto cada vez será más evidente. "En 2027, el 90% de todo lo que consumamos audiovisualmente estará hecho por inteligencia artificial", ha asegurado.

En cuanto a la aplicación al ámbito de la publicidad, Joan Jordi Vallverdú cree que "se puede utilizar la IA para crear imágenes", aunque ha dejado claro que no todo vale. "Las marcas tienen que ser transparentes y auténticas y establecer relaciones de confianza con el consumidor", ha argumentado, aclarando que la IA conlleva "un cambio de paradigma en la publicidad y el marketing".

No obstante, Vallverdú descarta que los profesionales del ámbito de la publicidad y el marketing sean reemplazados por la inteligencia artificial: "La publicidad nunca va a acabar en manos de los robots si no lo permitimos, ya que no manejan la emoción".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.