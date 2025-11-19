Jorge Irizar, CEO de Havas Media Network Spain, ha participado en la tercera jornada de la cuarta edición de Metafuturo para conversar acerca del nuevo significado de conectar en la era de la IA y de cómo las empresas han ajustado su sistema interno para comenzar a trabajar con ella.

"La IA debe ayudarnos a crear relaciones relevantes en este mundo algorítmico. Impacta en personas, organización y producto, y te permite crear cualquier cosa sin tener conocimientos técnicos. La IA está transformado la relación entre la agencia y la marca y la interacción entre el consumidor y la marca", afirmó.

El CEO ha reflexionado sobre la nueva forma de relacionarse con los clientes: "La IA va cambiar nuestra relación en la cadena de valor. La labor de una agencia es muy importante, porque somos agnósticos, queremos lo mejor para nuestro cliente. Pero hay que encontrar cómo seguir creciendo con la marca y hacerla relevante. Hay que acompañar al cliente en decisiones importante".

"Hoy, lo sabemos todo con la IA. Tenemos que tener un contexto de información y un ecosistema seguro para que los empleados puedan trabajar bien. Todavía es difícil saber quién tiene los derechos de esos contenidos, por lo que hay un problema para crear un ecosistema legal. También hay que decir cuándo un contenido está hecho con IA. Las empresas tenemos un rol muy importante de formación por respeto a todos", señaló.

"Las IAs son los nuevos influencers. Da un poder enorme al consumidor porque tiene un acceso a la recomendación muy rápida. Hoy, la IA puede ayudar a comprarnos un producto. La relación entre el consumidor y la marca ha cambiado totalmente. El consumidor ha tomado el control todavía más. Las marcas tiene que adaptarse a ese ecosistema", agregó Irizar.