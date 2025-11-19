Lino Cattaruzzi, director general de Google España, ha pasado este miércoles por el Ateneo de Madrid para participar en la tercera jornada de Metafuturo 2025. Durante su charla con Marina Valdés, Cattaruzzi ha restado importancia a la amenaza que muchos trabajadores sienten ante la posibilidad de que la inteligencia artificial les reemplace.

"El 61% de los empleos se va a beneficiar de la IA y van a mejorar su eficiencia", ha asegurado el director general de Google España. Un beneficio que van a notar especialmente aquellos profesionales que hacen tareas administrativas: "Un médico pasa más del 25% del tiempo en tareas administrativas, la IA va a permitir reducir esas tareas para que el médico se ocupe del paciente".

En ese sentido, Cattaruzzi sostiene que también supondrá una gran ayuda a los profesionales de la Justicia: "Con los modelos de IA correctos, un abogado no va a necesitar leer miles de documentos".

Respecto a la situación de España con la llegada de la IA, Cattaruzzi ha detallado que nuestro país está "en una posición privilegiada en Europa por la gran calidad de talento que hay aquí", aunque pide que, para "aprovechar esa oportunidad", se aumente la inversión en investigación: "Para utilizarlo de la forma correcta hay que invertir en I+D y en infraestructuras". "La UE invierte mucho menos que EEUU en investigación", ha apuntado al respecto.

Además, ha reclamado a los empresarios que apuesten por formar a sus trabajadores en inteligencia artificial para mejorar su competitividad y productividad. "Todo el mundo debe estar listo para capturar esta oportunidad y que los trabajadores", ha concluido Lino Cattaruzzi".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.