Expertos en materias tan diversas como la inteligencia artificial, la geopolítica, los derechos humanos, la desinformación o la transición energética pasarán por Metafuturo, el foro de Atresmedia.

Los debates se desarrollarán a lo largo de cuatro jornadas en dos escenarios, los Ateneos de Madrid y Barcelona, y las periodistas Ana Cuesta y Marina Valdés serán algunas de las maestras de ceremonias.

En ellos, se hablará de poder, democracia, economía y polarización y allí estarán algunos de los mayores expertos, con Premios Princesa de Asturias como el sociólogo Michael Ignatieff o el filósofo Byung-Chul Han. Asimismo, la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, defensora de los Derechos Humanos, charlará con Ana Pastor.

También participarán en los debates empresarios, deportistas y políticos, entre ellos, Salvador Illa, Borja Sémper, Margarita Robles, Juan Jesús Vivas y Aitor Esteban.

Muchos de los participantes charlarán con rostros conocidos de laSexta. El exprimer ministro canadiense Justin Trudeau lo hará con Diana Mata, mientras que a Mónica García la veremos con Rodrigo Blázquez y a Pablo Bustinduy con Andrea Ropero.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido