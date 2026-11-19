El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha participado este jueves en la tercera jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, donde ha valuado las aspiraciones electorales del Partido Popular a tan solo diez días de los comicios del próximo 29 de noviembre.

En su charla con Lorena García, periodista de Antena 3, el presidente murciano ha hablado sobre la posibilidad de que el Partido Popular tenga incluir a Vox en un hipotético Gobierno para llegar al poder, como apuntan la mayor parte de las encuestas.

"Para mí, el mejor Gobierno posible es uno presidido por Alberto Núñez Feijóo y en el que los ministros fueran solamente del Partido Popular", ha afirmado López Miras. No obstante, ha señalado que "tampoco podemos ignorar la realidad ni las encuestas".

De cara al día a día de ese posible Ejecutivo, López Miras asegura que, basándose en su propia experiencia tras gobernar con Vox, será "mucho más complicado" sacar adelante "la aprobación legislativa, la aprobación de leyes, de normas y la aprobación de cuestiones que tienen que ir al Parlamento".

"En el día a día las decisiones diarias son mucho más fáciles y se toman con más rapidez, con más determinación y de una forma mucho más fácil cuando hay un gobierno monocolor que si hay un gobierno formado por dos partidos", ha defendido López Miras para concluir.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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