La IA va a cambiar nuestras vidas. Es un diagnóstico que comparten todos los analistas y expertos que esta semana están pasando por Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. Pero la gran cuestión no es si nuestro entorno va a cambiar con esta tecnología, sino en qué sentido lo hará.

Macarena Estévez, analista y asesora estratégica en IA, ha compartido este miércoles en Metafuturo su visión del futuro de una herramienta que, según prevé, en unos años será muy diferente a como la conocemos en 2025: "Creemos que las IA no son capaces de sentir, pero llegará a haber algunas que sean capaces de descifrar mejor lo que sentimos que nuestros propios amigos".

La experta sostiene que, pese a que en la actualidad todas las inteligencias artificiales "son iguales", llegará el momento en el que "serán capaces de camuflarse según su entorno". "En el futuro, como cambiarán en función de lo que les rodea, no van a ser todas iguales", ha añadido.

Este cambio, anticipa Estévez, nos obligará a incorporar la tecnología en nuestros cuerpos, dando pie a la generalización de : "La única manera de que un hombre no desaparezca de un terreno dominado por IA es teniendo la tecnología en el cerebro".

Por ello, y ante la posibilidad de que la IA sustituya a las personas en muchas profesiones, surge la necesidad de establecer un nuevo modelo económico para garantizar unas condiciones de vida dignas, por lo que Estévez propone la implementación de la renta básica.

No obstante, hay sectores, como el de la cultura, en el que el ser humano nunca será sustituible: "La cultura nos hace mejores, nos hace pensar por nosotros mismo sin estar tan metidos en un mundo de pantallas en el que no sabemos quién nos esta contando algo".

En consecuencia, Macarena Estévez ha querido lanzar un mensaje tranquilizador para aquellos que se sienten amenazados por la inteligencia artificial. "La IA puede manejar emociones, pero de otra manera. Las máquinas nunca serán como nosotros", ha concluido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

