Manel Estiarte, oro olímpico de waterpolo y Gemma Mengual, plata olímpica de natación sincronizada, han intervenido en la segunda jornada de Metafuturo 2026 en el Ateneo de Madrid para hablar sobre la mentalidad detrás de una carrera olímpica inolvidable.

Al recordar al equipo con el que lograron ganar la medalla olímpica, ambos coinciden en la importancia de apoyarse unos a otros. Manel Estiarte ha recordado que, a pesar de sus diferencias, ellos lograron aprender "los unos de los otros". "Formamos una unión de hermanos", ha señalado, reconociendo que al principio hubo reticencias con los jugadores que vinieron de Madrid. "Lo que yo creía que era prepotencia, era seguridad", ha admitido.

De esta forma, ha destacado que conseguir esa gran unión es lo que hizo que "todo explotase" y lograsen alcanzar "medallas y un nivel grandísimo". Además, ha admitido que, después de sus logros deportivos, lo que le queda es "la relación humana con todos los que han hecho parte de este camino".

Por su parte, Gemma se ha mostrado de acuerdo con que es importante tener ese compañerismo dentro del equipo. "Conseguir que un equipo sincronice y tenga el mismo objetivo no es fácil", ha señalado, explicando que requiere de un trabajo de pararse y mirarse los unos a los otros. "Hay que poner el talento al servicio del objetivo", ha recalcado, dejando atrás las diferencias.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.