Manu Quero, responsable de alianzas estratégicas con el sector audiovisual de Google, ha destacado durante la segunda jornada de Metafuturo 2026 en el Ateneo de Madrid, cómo la inteligencia artifical puede ayudar a la producción audiovisual.

Durante su intervención, ha señalado que el valor real de la IA va "desde la gestión de datos o el apoyo en la redacción, hasta la propia producción audiovisual". "Nuestro objetivo es poner en manos de medios locales las mejores tecnologías, permitiendo el control total de datos, de archivo y de propiedad intelectual, aumentando la competitividad global", ha explicado.

El responsable de alianzas estratégicas ha indicado que, si miramos cuando apareció la cámara y la edición digital, el cambio no estuvo en la máquina, estuvo en "cómo se utiliza".

"Nuestra intención es desarrollar esas herramientas en conjunto con los profesionales. Trabajando con grupos de medios como Atresmedia o con estudios independientes como A24", ha aclarado, destacando que no creen en trabajar "de forma aislada en un laboratorio".

Como ejemplo de cómo puede ayudar la IA, ha nombrado al corto 'Ancestra', señalando que aquó se hizo una combinación de imágenes grabadas reales con otras producidas con IA que habrían sido "inaccesibles" sin esta herramienta.

Citando un estudio de Public First, ha señalado que esta tecnología produce unas ganancias en productividad creativa de "alrededor del 20%". "Devuelve casi 400 horas por profesional al año de lo que son tareas manuales, pudiendo ser reinvertidas en trabajo creativo", ha aclarado.

Una ventaja audiovisual con la que se muestra de acuerdo Chema Martinez, director de Producción y División Técnica de Atresmedia, destacando que ahora se pueden grabar proyectos que antes "no eran posibles". "Nos ha permitido rescatar proyectos que eran imposibles, podemos hacer cualquier cosa", ha admitido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.