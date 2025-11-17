La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha denunciado un ataque israelí contra unos soldados españoles de la ONU en Líbano. Según ha contado la ministra en el foro Metafuturo celebrado por Atresmedia, el ataque tuvo lugar este pasado domingo. Un ataque que, ha dicho, "Israel trató de justificarlo".

Nada más comenzar su entrevista con la periodista Ana Pastor, Robles ha comentado que este domingo "un contingente que tenemos en Líbano y que estaba haciendo una misión fueron atacados por un tanque israelí". Acto seguido, ha contado, Naciones Unidas sacó una nota de condena, pero el Estado hebreo trató de justificarlo.

"El mundo está en una situación difícil. Hay verdadero temor", ha indicado la ministra, quien ha mencionado precisamente que eso se muestra en el 'cheque mili' y el servicio militar voluntario al que se han sumado diferentes países de la OTAN, como Alemania y Bélgica.

"Por suerte no estamos en una tercera guerra mundial, pero hay países que lo están pasando muy mal", ha apuntado Robles. De esta manera, la ministra ha insistido en la situación de Ucrania. Precisamente, este lunes su presidente, Volodimir Zelenski visita España y se reunirá con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"España estuvo siempre comprometida", ha dicho la ministra, quien acto seguido ha señalado que "tenemos que reconocer que si después de tres años de la guerra de Ucrania no hemos conseguido un alto el fuego, habrá que hacer un análisis".

Aun así, ha insistido en que "si no hubiera sido por la ayuda de la Unión Europea, Ucrania habría sido invadida". Esa, ha dicho, "es la parte positiva" y, por ello, "hay que seguir apoyando". "No todos lo vivimos de la misma manera, los países del norte tienen una amenaza. Lo que me parece más importante es que Europa continúe unida siendo conscientes de que no todos vivimos los problemas de la misma manera", ha añadido.

