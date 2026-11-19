Metafuturo 2026
Margarita Robles revela que España ha sufrido "sabotajes a empresas e industrias" que han podido ser evitados: "Somos un país modélico en defensa"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intervenido este jueves en la tercera jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, donde ha hablado con Ana Pastor, directora de El Objetivo, sobre la situación de España y Europa en materia de defensa.
Robles ha detallado que España necesita "tener los mejores mecanismos de defensa y los mejores aliados" en un contexto geopolítico marcado por el incremento de las tensiones y la inestabilidad.
En ese sentido, la ministra ha explicado que "las guerras han pasado de ser por tierra, mar o aire a los ataques híbridos o la desinformación", y los países deben estar "preparados para hacer frente a este nuevo tipo de amenazas". Por eso, según ha expuesto Robles, "nuestras Fuerzas Armadas están reforzando todo lo que hace referencia a la ciberseguridad".
Todos los aliados occidentales coinciden en que "Rusia se ha convertido en el enemigo de todos los países del norte y el este de Europa", pero la titular de Defensa ha asegurado en su charla con Ana Pastor que Moscú "también es el mayor enemigo de los países del sur".
De hecho, ha desvelado que "en España ha habido sabotajes a empresas e industrias" que tienen características similares a lo que Rusia ha hecho en otros países de nuestro entorno, aunque puntualiza que "se han evitado", previniendo así el daño a sectores esenciales, lo cual, para Robles, demuestra que "España es un país modélico en defensa".
¿Qué es Metafuturo?
Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.
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