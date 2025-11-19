El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pasado este miércoles por el Ateneo de Madrid para hablar con Susanna Griso sobre el reto de la migración en la tercera jornada de Metafuturo 2025, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. Durante la conversación, Marlaska ha hecho énfasis en varias ocasiones en una idea clara y contundente: "Los migrantes no son un problema". "Los datos muestran que la migración se ha convertido en una preocupación importante en la sociedad", ha afirmado, algo que para el ministro "es interesado, porque nunca es un problema, sino un fenómeno estructural".

No obstante, el titular de Interior ha argumentado que los datos oficiales muestran un descenso notable de la migración irregular: "La migración irregular se ha reducido respecto a 2024 en un 45%, mientras que en Italia se está incrementando en un 5%". Asimismo, ha rebatido, de nuevo con estadísticas, a la oposición por vincular migración con delincuencia: "Hace diez años teníamos menos migrantes que actualmente, y la tasa de criminalidad era mayor que la que tenemos ahora".

Por ello, Grande-Marlaska ha defendido que la criminalidad y la inseguridad no tienen que ver con la nacionalidad, sino con la situación económica y social de cada persona. "La evidencia científica dice que no se puede vincular migración con criminalidad, el factor clave es la vulnerabilidad, que sí que tiene una incidencia directa", ha expuesto.

"Abascal demuestra su ignorancia"

A colación del tema de la migración, el ministro del Interior ha cargado contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por proponer frenar la llegada de personas en situación irregular mediante la construcción de muros y las deportaciones masivas: "Abascal demuestra su ignorancia al proponer soluciones sencillas para problemas complejos".

"África ya no es una colonia de Europa, tenemos que colaborar para desarrollar económicamente a sociedades que están en situaciones mucho más complejas que las nuestras", ha reclamado Marlaska en Metafuturo, pidiendo la colaboración de la UE en lo que respecta a las ayudas al desarrollo.

Pide que las plataformas frenen los bulos

No obstante, la hostilidad con la que cada vez más españoles ven a las personas migrantes no es solo una cuestión de datos, pues juega un importante papel la circulación de noticias falsas. En los últimos meses se han producido varios bulos que han acusado a persona migrantes de crímenes que, en realidad, habían sido cometidos por ciudadanos españoles. Por ello, pide a las plataformas digitales que frenen la circulación de los contenidos que criminalizan a los colectivos de migrantes.

"Necesitamos el compromiso de las plataformas para controlar aquello que pueda tener un contenido peligroso para la convivencia, especialmente con los delitos de odio hacia determinados colectivos achacándoles conductas falsas, lo que afecta a su integridad física y moral", ha reclamado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para concluir su intervención en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.