En la actualidad vivimos pendientes de la Inteligencia Artificial, de una energía que marca el ritmo del sistema financiero y del mundo, pues cada avance nos afecta al día siguiente. Es por eso que, ante este escenario incierto, llega la cuarta edición de Metafuturo, un foro que tiene como objetivo analizar, debatir y anticipar los grandes retos tecnológicos que se avecinan.

El encuentro arrancará mañana, 17 de noviembre, en el Ateneo de Madrid y, por primera vez en su historia, cerrará el día 21 en Barcelona. De esta forma, ambas ciudades se unen con un mismo propósito: reflexionar sobre el futuro desde una mirada política, económica, tecnológica, social y cultural.

A Metafuturo acudirán los principales líderes políticos del país, entre ellos Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz, además de ministros y presidentes autonómicos. Todos aportarán su visión sobre los desafíos que afronta España en los próximos años.

El foro también contará con voces destacadas de otros ámbitos. Participarán figuras como la campeona olímpica Carolina Marín, la experta en Inteligencia Artificial Macarena Estévez o el físico del MIT Pablo Jarillo.

Metafuturo reunirá además un potente cartel internacional. El premio Nobel de Economía Paul Krugman abordará las claves económicas y geopolíticas del momento, acompañado por figuras como el exdirector de The Washington Post, Martin Baron, o el escritor Salman Rushdie. Entre los invitados también estarán el ex primer ministro italiano Enrico Letta y la leyenda olímpica Nadia Comăneci.

Esta cuarta edición llega con la ambición de responder a lo que nos preocupa, a lo que ya está cambiando y a todo aquello que está por venir. Además, se podrá seguir en directo en Atresplayer.

