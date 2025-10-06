El foro de reflexión de Atresmedia, Metafuturo, celebró el miércoles 24 de septiembre la primera jornada de Metafuturo Bizkaia Quantum para abordar uno de los asuntos de vanguardia en innovación, la tecnología cuántica, desde el Palacio Euskalduna de Bilbao. En el encuentro se dieron cita los empresarios, investigadores y actores institucionales más importantes de este sector tecnológico en España.

En esta primera jornada se abordaron las cuestiones más técnicas de esta tecnología revolucionaria y los límites éticos y legales que deben regir su funcionamiento.