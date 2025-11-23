La cuarta edición de Metafuturo ha sido todo un éxito. Cinco jornadas de debate en las que se ha podido ver a diferentes rostros españoles: desde Pedro Sánchez hasta ministros, alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, escritores internacionales y deportistas. Todos ellos han reflexionado sobre el futuro de la Inteligencia Artificial, que en esta edición ha servido como hilo conductor.

Cada ponente ha abordado el reto que supone la IA, siendo conscientes tanto de los avances como de los beneficios que proporciona. El presidente del Gobierno ha querido dejar claro que en todo momento "la ley está por encima de cualquier algoritmo".

Otros participantes, como Thai Jungpanich, directora de Acuerdos Estratégicos de Political Watch, ven la Inteligencia Artificial como una oportunidad "de decidir como país y como territorio de Europa qué modelo de Inteligencia Artificial queremos", ha defendido.

También se ha debatido sobre los riesgos de un uso inadecuado. "Deberíamos luchar para que todas estas máquinas trabajen para nosotros y que no acabe ocurriendo que nosotros acabemos trabajando para ellas", comenta David Colomer, CEO de IPG.

En estas jornadas también ha habido espacio para hablar del papel fundamental del periodismo. "Si la democracia está en peligro, también lo está la libertad de prensa", asegura Martin Barron, premio Pulitzer y exdirector del Washington Post.

Metafuturo demuestra, un año más, por qué es una referencia. Sienta las bases del futuro que queremos construir, un futuro que cada vez está más cerca.

