Michael Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de 2024 y exlíder del Partido Liberal de Canadá, ha sido uno de los invitados estrella de la tercera jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. Desde el Ateneo de Madrid, Ignatieff ha hablado sobre los peligros que amenazan a las democracias en el mundo.

"Antes del 2 de noviembre, la democracia que más me preocupaba en el mundo era EEUU", ha afirmado Ignatieff en su intervención, pues la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato hacen que, desde ahora, Donald Trump tenga unos fuertes contrapesos al haber perdido la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, lo cual, para el expolítico canadiense, demuestra "la enorme fuerza de la sociedad civil estadounidense".

Ignatieff también ha expuesto la derrota de los grandes magnates tecnológicos, que desde 2024 se han convertido en los grandes aliados del trumpismo: "Musk gastó 158 millones en Texas en el candidato republicano y perdió por goleada". "En las últimas elecciones se ha demostrado que el dinero habla, pero no puede comprar a todo el mundo", ha añadido, celebrando que la influencia de algunas de las fortunas más grandes del mundo se ha visto limitada por el voto popular.

Le Pen, la amenaza que busca "destruir Europa"

Al otro lado del Atlántico, Europa se ha enfrentado también a la amenaza del auge del populismo de extrema derecha, plasmándose en el triunfo de Viktor Orban en Hungría. No obstante, tras su salida del poder, Ignatieff apunta a que la principal amenaza para el proyecto de la Unión Europea podría ser una hipotética victoria de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales de 2027 en Francia.

"La extrema derecha francesa va a intentar evitar que Europa financie la resistencia ucraniana frente a la tiranía rusa y va a tratar de destruir Europa", ha asegurado, exponiendo que Le Pen podría suponer una amenaza para la seguridad y las fronteras europeas en su flanco oriental.

"Si eligen a ese Gobierno, va a ser muy nocivo para Europa y va a hacer imposible hacer un mercado de capitales global", ha concluido Michael Ignatieff su intervención en Metafuturo 2026 desde el Ateneo de Madrid.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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