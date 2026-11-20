La inteligencia artificial ha irrumpido en la industria del espectáculo, pero hay algo que todavía se resiste a cualquier algoritmo: las emociones. En un sector que vive de sorprender, conectar con el público y generar experiencias, la tecnología se ha convertido en una herramienta cada vez más presente. Sin embargo, ¿hasta dónde puede llegar su influencia cuando lo que está en juego es una experiencia humana?

WAH! conoce bien esa transformación. La compañía, que ha hecho de la innovación y la ruptura de los formatos tradicionales una de sus señas de identidad, lleva años explorando nuevas formas de entender el entretenimiento. Su CEO y fundador, Miguel de Páramo, ha repasado este proceso y los desafíos que plantea la inteligencia artificial durante la quinta edición de Metafuturo.

"Hace aproximadamente un año estaba aquí y recuerdo que el tema era precisamente la IA. Nos preguntábamos cómo contarla, cómo explicar de qué forma iba a formar parte de nuestra vida, tanto a nivel doméstico como empresarial. Es alucinante cómo ha cambiado todo en apenas un año. Ahora casi no nos atrevemos a hacer un huevo frito sin preguntarle a la inteligencia artificial si el aceite tiene que estar a una temperatura u otra", ha recordado. Sin embargo, considera que, en un espectáculo como WAH!, hay una dimensión que la tecnología todavía no ha conseguido desplazar: "Hay algo que es la parte humana, la parte de la creatividad, y en algo como un espectáculo nos damos cuenta de que no se está perdiendo".

De unas convenciones aburridas a un espectáculo propio

Para entender cómo WAH! llegó hasta aquí hay que retroceder diez años. El proyecto nació con una intención muy concreta: cambiar la forma de entender los eventos corporativos. "Cuando arrancamos intentamos crear una necesidad. ¿Cuál era? Que las convenciones de empresa eran un aburrimiento. Queríamos que fueran disruptivas", ha explicado De Páramo. El primer paso fue trabajar para empresas, aunque pronto decidieron llevar aquella propuesta al público general y trasladar el espectáculo a distintos teatros y ciudades.

Pero su verdadera ambición era otra: contar con un espacio propio en el que poder construir una experiencia desde cero. La oportunidad llegó de la mano de IFEMA. "Nuestra ilusión era tener un espacio en blanco, libre, en el que pudiéramos crear desde cero. IFEMA se cruzó en nuestro camino de la mejor manera posible. Fue un flechazo y se nos brindó la oportunidad de crear un espectáculo desde cero en un lugar como aquel", ha relatado.

La idea empezó a tomar forma justo antes de la pandemia, pero el coronavirus obligó a cambiar los planes. El espectáculo terminó gestándose en pleno confinamiento, con los equipos trabajando desde sus casas y sus estudios. Fue entonces cuando idearon una de las grandes apuestas narrativas de WAH!: construir un universo ficticio en el que la música había sido prohibida en todo el mundo y el único lugar donde todavía podía escucharse estaba a punto de abrir sus puertas.

"Nos inventamos que la música se había prohibido en todo el mundo. Creamos imágenes de periódicos con ese mensaje y contamos que el único lugar donde se podía volver a escuchar estaba a punto de nacer", ha explicado. Incluso crearon un antagonista, la llamada Nación Omega, para dar forma a aquella historia. La ficción llegó a generar tal desconcierto que recibieron llamadas desde distintos puntos de Europa preguntando por la supuesta prohibición. "Siempre decimos que, si la inteligencia artificial hubiera existido entonces, nadie se habría creído tanto aquella historia. Ahora vemos cosas tan irreales que quizá no habríamos estado preparados para vivir algo así durante la pandemia", ha reflexionado.

La IA como herramienta, no como sustituta de la creatividad

En el trabajo creativo, la inteligencia artificial ha encontrado un espacio propio dentro de la compañía. Sobre todo, en las primeras fases de desarrollo de un proyecto, cuando una idea todavía necesita tomar forma. "La inteligencia artificial nos ayuda mucho a plasmar eso que tienes en la cabeza. Antes perdías muchísimo tiempo en lo que era el boceto y ahora puedes llevar esas ideas a cabo de otra manera", ha señalado De Páramo.

No obstante, el CEO de WAH! marca una diferencia entre utilizar la tecnología para desarrollar una propuesta y dejar que esta sustituya el componente creativo. "No vemos que supere a la creatividad humana ni a las sensaciones", ha afirmado. A su juicio, la combinación de ambas puede dar lugar a resultados brillantes, especialmente cuando la IA se utiliza como apoyo y no como reemplazo del talento humano. "Estamos siempre abiertos a cómo esa inteligencia artificial puede ayudar al mundo del espectáculo. Nos sigue sorprendiendo", ha añadido.

La transformación tecnológica también obliga a la industria a mantenerse en constante movimiento. Los formatos cambian, las expectativas del público evolucionan y las compañías tienen que anticiparse a nuevas formas de consumo. En WAH!, explica De Páramo, conviven espectadores de edades muy distintas: desde niños de cinco, seis, siete u ocho años hasta personas que celebran allí sus cien años. Esa diversidad exige estar atentos a lo que busca cada generación.

Pero hay algo que, pese a todos los cambios, considera que permanecerá intacto. "El futuro está cambiando y no podemos evitarlo. Tenemos que estar a la vanguardia y crear continuamente. El público cambia, pero sabemos que hay algo que siempre va a estar ahí: las emociones y las ganas de celebrar", ha concluido. Y lanza una idea que resume su visión sobre el futuro del sector: "Independientemente de que venga la inteligencia artificial, las ganas de celebrar y la emoción creemos que seguirán siendo siempre humanas".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.