La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha sido la última interviniente de la segunda jornada de Metafuturo 2026, donde ha abordado la cuestión del cambio climático y la necesidad de tomar medidas urgentes para hacer frente a esta crisis.

En su ponencia, Aagesen ha anunciado que el Gobierno publicará próximamente en el BOE el 'Programa de Trabajo de Adaptación 2026-2030', que contempla "187 medidas en sectores esenciales" como la salud, el agua, la biodiversidad, la movilidad, la agricultura y la energía.

La ministra ha explicado que el plan se apoya en la evidencia científica y busca "ayudar, orientar y poner medidas para actuar ante los riesgos que requieren una respuesta más inmediata" para pasar "de una cultura de reacción a una cultura de anticipación, de innovación y de regeneración".

Aagesen ha defendido que afrontar esta crisis "es algo muy importante para un país como España, que tiene una alta vulnerabilidad, muchísimos impactos derivados del cambio climático".

"Las decisiones que tomemos de ahora en adelante son fundamentales y necesitamos el máximo acierto para proteger nuestro planeta, proteger con el máximo rigor científico y proteger también para las futuras generaciones", ha añadido la vicepresidenta del Gobierno, definiendo a la cuestión climática como "el mayor reto de nuestro tiempo".

"El futuro será verde, estoy convencida de ello. Y eso exige muchísima ambición, convicción y valentía. O construimos un futuro verde o no tendremos futuro", ha reafirmado la vicepresidenta Sara Aagesen para concluir su intervención en Metafuturo 2026.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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