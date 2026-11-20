La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tomado la palabra este viernes en la cuarta y última jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, para hablar sobre el estado del sistema sanitario y de los servicios públicos en España.

En su charla con Rodrigo Blázquez, director y presentador de laSexta Noticias 20H, García ha asegurado que "los servicios públicos siempre son vulnerables porque tienen muchos detractores".

"La sanidad pública vertebra un modelo social, y hay gente que no quiere ese modelo de servicios públicos", ha puntualizado, haciendo referencia a las políticas de recorte defendidas y aplicadas por los gobiernos conservadores, añadiendo que "no hay errores, la erosión de lo común es una decisión política programada y sistemática".

La titular de Sanidad ha celebrado que en España "no hay ninguna familia que se vea abocada a la ruina por afrontar una enfermedad", algo que "el PP nos dejó con años de recortes".

García también ha lamentado que haya "gente que hace negocio con la enfermedad" y que cuente con el visto bueno y el respaldo de algunas administraciones públicas. No obstante, ha afirmado que "la colaboración público-privada no es ni buena ni mala", sino que "el problema es la parasitación de la sanidad pública por parte de empresas privadas como pasa con Quirón en Madrid". "Prefiero ir a un profesional que no tenga un conflicto de interés y me dé el tratamiento que necesito y no el que le va a venir bien a sus cuentas", ha apuntillado.

En esa línea, García también ha defendido la atención universal en el marco de la sanidad, algo que el Gobierno de coalición progresista ha "recuperado" tras su supresión por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. "Lo que colapsa el sistema es darle 6.000 millones a Quirón y no tener profesionales suficientes. Eso es lo que colapsa el sistema y no el atender a una persona migrante", ha concluido la ministra de Sanidad, Mónica García, en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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