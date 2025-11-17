La leyenda de la gimnasia olímpica Nadia Comăneci ha intervenido en la cuarta edición de Metafuturo reflexionando sobre temas de actualidad como la inclusión del deporte femenino o la salud mental. Comăneci logró cinco medallas en Monreal 76 y fue la primera gimnasta en firmar la puntuación perfecta con tan solo 14 años.

"La salud mental no tenía un nombre", así ha respondido Comăneci a Sandra Sabatés al referirse al cuidado mental de aquella época. "No es que no existiera. Solíamos llamarla «estado mental». Había momentos en los que la mente no conectaba con el cuerpo. Y no podías, ya sabes, nuestro entrenador decía: «Bueno, tienes que pensar en un plan B o un plan C»", agregó.

El esplendor deportivo de la rumana tuvo lugar en un mundo en el que las redes sociales todavía eran inimaginables: "Bueno, yo no tenía redes sociales. Creo que eso es bueno y malo al mismo tiempo. Es mucha información para los jóvenes, para los niños, hoy en día. Y es bueno comunicarse con los padres para ver qué es real y qué no lo es. Hay que intentar encontrar un equilibrio en cuanto a lo que se da, porque cuanto más se da, más se recibe".

Nadia Comăneci lleva 50 años siendo un referente del deporte para millones de mujeres en todo el mundo, reivindicando siempre el papel femenino: "Conseguí respeto por mis capacidades deportivas desde que fui muy joven y la gente siempre sentía curiosidad. Hace 40 años había muchos deportes para hombres, pero no tanto para mujeres. Las niñas ahora pueden ser líderes".

"No debe haber una nueva Nadia, debe haber un nuevo ellas. Yo soy un punto de inspiración. Es difícil creer que, 50 años después, siga siendo una inspiración. Me gustaría seguir siéndolo, ser una motivación. Vivimos en un mundo más igualitario. Probablemente aun hay que trabajar en el hecho de que la televisión no tiene tanto espacio para los deportes femeninos".