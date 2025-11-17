Olga Sánchez, consejera delegada de Axa España, ha pasado este lunes por la primera jornada de la cuarta edición de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia. En una charla con Manu Sánchez, ha reivindicado el papel de la mujer en el mundo de las aseguradoras, un sector en el que la presencia femenina se ha abierto paso a marchas forzadas.

La propia Sánchez fue pionera con su llegada a Axa al ocupar un cargo que, hasta entonces, estaba reservado para los hombres: "Todos los directores financieros de Axa habían sido hombres y franceses, yo fui la primera mujer y la primera española". "No se si, si hubiera sido hombre hubiera llegado más lejos, lo que sí sé es que no he sentido que me trataran diferente por mi género", ha añadido.

Una situación de la que hoy en día no disfruta un importante porcentaje de las mujeres, ya que en el mundo de la empresa "las mujeres llevamos décadas de desventaja para ocupar según que cargos". "Al ritmo que vamos, tardaríamos 285 años en lograr una sociedad paritaria", ha argumentado al respecto.

No obstante, la consejera delegada de Axa España ha asegurado que es contraria a imponerle a las empresas un porcentaje mínimo de mujeres: "No soy partidaria de las cuotas, lo que defiendo es ayudar a las mujeres a que confíen en que pueden dar un paso adelante".

En ese sentido, Sánchez ha defendido que Axa fomenta "que las mujeres entiendan que pueden formar parte de esa cuota" y llegar a puestos de alta dirección, como el que ella ostenta, por méritos propios.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

