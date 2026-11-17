En un entorno marcado por la fragmentación de los medios, los cambios en los hábitos de consumo y el avance de la inteligencia artificial, las marcas se enfrentan a un desafío que va mucho más allá de ganar visibilidad: conseguir que las personas se identifiquen con ellas y las elijan. Así lo ha explicado Óscar Dorda, CEO de Havas Media Network España, durante su participación en la quinta edición de Metafuturo, el foro de reflexión de Atresmedia que reúne del 17 al 20 de noviembre a destacados líderes y expertos nacionales e internacionales para analizar los grandes retos de la sociedad.

La fragmentación de las plataformas, la complejidad de los datos y la irrupción de la inteligencia artificial están transformando la industria de los medios. Para Dorda, sin embargo, el gran reto no consiste únicamente en adaptarse a las nuevas herramientas, sino en aprender a conectar todos los elementos que intervienen en la comunicación.

"Estamos en una época de transformación, aunque no es algo nuevo. A lo largo de la historia, la sociedad y las industrias han cambiado con cada avance. Ahora, el reto está en conectar todo lo que sucede alrededor de nuestra industria", ha señalado.

El CEO de Havas Media Network España considera que la comunicación se ha vuelto cada vez más compleja, con múltiples disciplinas, plataformas y formatos. En este contexto, entiende que el objetivo ya no puede limitarse a conseguir que las personas vean una marca, sino a lograr que la comprendan y la valoren.

"El problema ya no es solo conseguir visibilidad. Tenemos que lograr que las personas interpreten las marcas, las valoren y las elijan. Hay un dato de un estudio que hemos realizado a nivel mundial que resulta preocupante: ocho de cada diez marcas no les importan a las personas", ha explicado.

Por eso, considera que una de las grandes oportunidades de la industria está en dejar atrás el trabajo aislado de cada disciplina y apostar por una estrategia conjunta. "La capacidad de conectar todas las áreas y hacer que trabajen como un equipo es donde probablemente reside el éxito de las marcas a través de los medios y de la comunicación".

Entender al consumidor para seguir siendo relevante

Los avances tecnológicos también están modificando la forma en que las personas buscan información, comparan productos y toman decisiones. Un cambio que obliga a las marcas a revisar cómo se relacionan con sus consumidores.

Dorda ha recordado que cada gran transformación tecnológica ha cambiado los hábitos de la sociedad, desde la máquina de vapor hasta internet. La inteligencia artificial es ahora un nuevo motor de ese cambio, aunque considera que las necesidades de las personas siguen siendo, en esencia, las mismas.

"El consumidor cambia sus hábitos gracias a la tecnología. Tiene una capacidad prácticamente ilimitada de acceder a información y decide utilizarla de otra manera. No es solo una cuestión de volumen, sino de simplificar los procesos. La inteligencia artificial es una gran ayuda para ello", ha apuntado.

Como ejemplo, ha mencionado la planificación de un viaje: antes implicaba comparar páginas web, consultar hoteles o acudir a una agencia; ahora, la inteligencia artificial permite resolver buena parte de ese proceso a partir de una idea inicial. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: disfrutar de la experiencia.

"En un entorno tan competitivo como el actual, es fundamental entender el comportamiento del consumidor, porque cambia por completo la forma de acercarse a él. Estar en un escaparate ya no es suficiente para que alguien entre y compre. Hay muchos escaparates y detrás de la visibilidad existen otros valores que las marcas deben trabajar", ha advertido.

El deseo, el nuevo objetivo de las marcas

En la última parte de su intervención, Dorda ha puesto el foco en el deseo como un elemento decisivo para el crecimiento de las marcas. Según ha explicado, la notoriedad y la visibilidad siguen siendo necesarias, pero ya no bastan para garantizar que un consumidor elija un producto o servicio frente a sus competidores.

"Durante mucho tiempo hemos trabajado con objetivos de notoriedad, cobertura y visibilidad, pensando que eso era suficiente. Pero es necesario, no suficiente. Las personas eligen aquello que realmente les importa y las marcas tienen que conseguir generar ese vínculo", ha afirmado.

Para lograrlo, ha identificado tres elementos que considera fundamentales: la atracción, la afinidad y el apego. Un proceso que, en su opinión, también puede entenderse a través de las relaciones personales: primero surge una atracción, después se descubren afinidades y, finalmente, puede construirse un vínculo duradero.

"Las marcas tienen que trabajar la atracción, la afinidad y el apego para generar deseo. Esos tres conceptos permiten construir una relación con las personas y conseguir que vuelvan a elegir una marca", ha explicado.

Dorda ha hecho referencia al estudio 'The Science of Desire', elaborado por Havas, que analiza el impacto del deseo en los resultados de negocio. Según los datos que ha compartido, las marcas con mayor capacidad para generarlo tienen más del doble de probabilidades de ser elegidas, alcanzar notoriedad y proteger sus precios frente a la competencia.

"El deseo es la palabra que conecta todo ese proceso y marca la diferencia. No se trata únicamente de tener más visibilidad, sino de conseguir que las personas vuelvan a elegirte. Hay que trabajar elementos intangibles que generen una vinculación con las marcas", ha concluido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.