Este miércoles, Pedro Sánchez anunció en Metafuturo que el Congreso de los Diputados llamará a declarar a varios directivos de Meta tras descubrirse que el gigante tecnológico habría estaba rastreando sin permiso la navegación de los teléfonos de los usuarios que tenían instaladas sus aplicaciones, obteniendo el historial web de sus dispositivos Android.

Por ello, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp tendrá que rendir cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha hablado sobre ello 24 horas después, también en Metafuturo.

López ha asegurado que es consciente de que "hubo directivos de Meta enfadados" al conocer la noticia, "pero hay padres y madres mucho más enfadados y preocupados" por la privacidad y la seguridad de sus hijos.

Sostiene Óscar López al respecto que "el debate entre regulación y competitividad es falso", ya que la protección de los menores es un bien superior: "Si un niño no conduce un coche con 12 años, las redes sociales no pueden ser la ley de la selva. Están accediendo a contenido pornográfico con esa edad". "No es casualidad que crezcan las violaciones cuando ven ese contenido", añade.

"Que Feijóo apruebe la ley"

Óscar López ha explicado que el Gobierno está trabajando con el objetivo de establecer un marco normativo más estricto para las grandes plataformas digitales: "Hemos llevado dos leyes al Congreso para regular las plataformas digitales y los medios de comunicación".

Medidas similares a las que propuso ayer, también en Metafuturo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por eso, el titular de Transformación Digital le pide que no tumbe la propuesta del Ejecutivo: "Si Feijóo quiere presentar algo, que lo haga, pero que apruebe la ley". "No se puede venir a decir que hay que hacer algo y que, cuando lo puedes hacer, no lo hagas", ha concluido Óscar López.

