Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha destacado que desde su ministerio "han retirado decenas de miles de anuncios ilícitos de pisos turísiticos", recordando todas las listas que le han enviado a la Comunidad de Madrid alertándoles de anuncios fraudulentos.

"La semana pasada le smandé una lista de 4.500 pisos ilegales según su normativa. Hace un año y medio les mandé 16.000", ha recordado, destacando que lo que ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con eso es "nada".

El ministro ha destacado que la crisis que tenemos de vivienda es el resultado de que se haya impuesto "la función mercantil", destacando que el dinero que va a la especulación es malo para la economía porque "no crea empleo ni dinamismo económico". Por tanto, ha defendido que hay que "secar esa espiral especulativa que absorbe a los trabajadores".

"Hay que hacer que los incentivos que hay en vivienda dejen de existir", ha defendido, destacando que hay que construir vivienda pública y hay que movilizar la disponible. "Hay una actividad económica construída para sacar más beneficios y la clase trabajadora paga con su bienestar una situación que no ha causado", ha indicado, señalando que "hay que intervenir por las bravas".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.