Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha puesto en valor el trabajo de los cuidadores durane su intervención en la segunda jornada de Metafuturo 2026 en el Ateneo de Madrid. "Si mañana los inversores en criptomonedas no fuesen a trabajar, nadie se enteraría. Si lo hiciesen las cuidadoras, la sociedad colapsaría", ha asegurado.

El ministro ha destacado que las condciones de trabajo que viven son "inasumbles", destacando que se trata de un sector "infravalorado" porque lo han realizado siempe mujeres "en las esfera de lo doméstico" y no ha contado como "trabajo productivo".

Esto ha provocado que, cuando se ha formalizado, ha mantenido esa condición que parece "subalterno". Por tanto, reconoce que llegan "tarde" con esta refundación del sistema de dependencia, aunque destaca que no hay ningún país que acometa una ampliación "del estado del bienestar de la magnitud que implica esta refundación".

Bustinduy ha explicado que este es un sistema "que arrastra 5.406 millones de euros en recortes de la década pasada", señalando que la realidad de hoy del sistema es lo que "se decidió entonces". "Es el pilar pendiente, los cuidados lo son", ha admitido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.