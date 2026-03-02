El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha reivindicado este viernes en Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, la necesidad de abordar la obesidad como "un problema de salud pública de primer orden" que exige una respuesta estructural, coordinada y centrada en la equidad.

En una jornada en la que diversas personalidades del sector médico han expuesto sus ideas sobre cómo tratar la obesidad, Gullón ha subrayado que esta cuestión no puede entenderse únicamente desde el ámbito sanitario, sino como una enfermedad que es fruto de "cambios sociales profundos" que han modificado los estilos de vida desde los años 70 hasta la actualidad. "No han cambiado nuestros genes, ha cambiado la sociedad", ha afirmado.

En este sentido, y al igual que el resto de ponentes, Gullón ha defendido que las políticas públicas deben actuar sobre los determinantes sociales que explican el aumento de la obesidad que se ha vivido en las últimas décadas, como el entorno urbano, la disponibilidad de productos ultraprocesados, la presión publicitaria o la falta de tiempo para hábitos saludables.

La desigualdad social también afecta a la obesidad

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido el carácter desigual de la obesidad. Según Gullón, las tasas pueden "duplicarse o triplicarse" entre menores de distintos niveles socioeconómicos, lo que convierte esta condición en un reflejo directo de las desigualdades sociales.

"Tenemos que actuar desde la equidad en salud, sabiendo que no todo el mundo tiene las mismas probabilidades", ha señalado, insistiendo en que las intervenciones deben priorizar a los entornos más vulnerables.

El responsable de Salud Pública ha defendido el plan 'salud en todas las políticas', lanzado por Sanidad, que implica la participación de múltiples áreas del Gobierno en la estrategia sanitaria. El ejemplo más claro es el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, que involucra a 18 ministerios. Entre las medidas citadas figuran la mejora de los menús escolares, la regulación de la publicidad alimentaria, el fomento de la lactancia materna o el diseño de entornos urbanos más saludables.

Gullón ha asegurado que ya se empiezan a observar "resultados positivos" con estas acciones: "La obesidad infantil ha empezado a reducirse en España, y esto es un dato muy positivo", ha asegurado. No obstante, ha pedido "cautela", ya que, aunque bajan esos índices, se está incrementando la desigualdad en obesidad infantil.

Los retos del sistema sanitario con la obesidad

Más allá de la prevención, el director general ha reconocido que el sistema de respuesta asistencial sigue teniendo carencias. En particular, ha señalado la falta de protocolos homogéneos entre comunidades autónomas para el tratamiento de la obesidad, tanto en población infantil como adulta, lo cual implica una nueva desigualdad entre las personas que lo padecen.

También ha abogado, igual que el resto de ponentes en este encuentro de Metafuturo, por un enfoque "más integral" que incluya, entre otros aspectos, apoyo psicológico, reducción del estigma y acompañamiento continuado a los pacientes, más allá de la pérdida de peso.

Gullón ha concluido su ponencia apelando a una transformación estructural que facilite a los ciudadanos la toma de decisiones saludables en la vida cotidiana, evitando así el acceso fácil a alimentos insalubres: "Lo que queremos es que lo saludable sea lo primero que te encuentres".

¿Qué es Metafuturo?

METAFUTURO es un proyecto único de Atresmedia que engloba numerosos eventos sobre el futuro de la sociedad, en un escenario de debate y reflexión sobre los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. Además de esta última jornada, centrada en obesidad, Metafuturo es un foro transversal en el que hemos abordado todo tipo de asuntos, como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.