El exárbitro italiano Pierluigi Collina ha sido uno de los invitados estrella de la segunda jornada de Metafuturo 2026 este miércoles en el Ateneo de Madrid. Considerado uno de los mejores colegiados de la historia del fútbol, Collina es actualmente presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, lo que le convierte en el máximo responsable del arbitraje a nivel mundial.

En su charla con Edu García, periodista de Onda Cero, Collina ha defendido la aplicación de la tecnología al arbitraje, que se plasmó hace casi una década con la introducción del VAR: "La tecnología llegó al fútbol hace muy poco y la tenemos que mejorar, pero es imprescindible".

De esta forma, el excolegido defiende que se reduce al mínimo la probabilidad de error y el perjuicio que una mala decisión arbitral puede generar a los equipos, pudiendo llegar a afectar en un instante al devenir de toda una temporada: "¿Cómo se podía explicar a un club lo que puede cambiar su futuro por una decisión de un ser humano?". "Tenemos que garantizar que eso no ocurre", ha recalcado.

No obstante, Collina tiene claro que la tecnología debe ser un asistente de los árbitros, pero nunca debe sustituir ni condicionar su labor: "Mi tarea es que los árbitros sean tan buenos que no haga falta la tecnología".

Por ello, la mandado una recomendación clara a los trencillas: "Hay que olvidarse de que tienes tecnología y arbitrar como si no existiera, porque nuestro trabajo es decidir". "La tecnología puede darnos fiabilidad, pero delante del monitor hay un árbitro que decide", ha expuesto, reivindicando la figura de los colegiados.

Preguntado por Edu García sobre la presión y la dureza del arbitraje, Collina ha expuesto la enorme presión que se siente al dirigir un partido de fútbol del más alto nivel: "Un futbolista puede fallar un penalti, pero si marca dos goles nadie se acuerda y todo el mundo dice que ha hecho un buen partido. Sin embargo, si un árbitro falla en el minuto 5 y el resto de decisiones son acertadas, nadie se acuerda de lo que pasó en el resto del partido".

La incorporación de la mujer al arbitraje, un proceso "lento"

La intervención de Pierluigi Collina en Metafuturo ha terminado hablando sobre el papel de la mujer en el mundo del arbitraje. Ha expresado que su intención como responsable de arbitraje de la FIFA es que las árbitras cada vez tenga más presencia en el fútbol masculino, algo que ya ha sucedido en los dos últimos Mundiales: "En Qatar 2022 tuvimos un partido con un trío arbitral íntegramente femenino, y este año hemos tenido tres".

No obstante, ha explicado que, según su criterio, "la incorporación de la mujer es algo lento porque hay diferencias y la mayoría no pueden cumplir con lo que necesita el fútbol masculino, porque si no, habría equipos mixtos".

"Por el momento, las mujeres que pueden cumplir con lo que requiere un árbitro del fútbol masculino, pero las hay y lo merecen", ha añadido Pierluigi Collina. "Hay que invertir y dar atención y oportunidades en el arbitraje femenino, porque si no, no habrá resultados", ha concluido el exárbitro en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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