Martin Baron es uno de los periodistas de más renombre a nivel internacional. Ganador del premio Pulitzer y exdirector de medios como 'The Boston Globe' y 'The Whasington Post', el estadounidense ha pasado este viernes por Metafuturo para hablar del estado del periodismo y de cómo Donald Trump está cebándose con la libertad de prensa y expresión.

"Es un honor hablar de temas que son muy cercanos a mi corazón como la libertad de prensa y la libertad de expresión en general y los retos que tiene el periodismo por delante. Mi evaluación de lo que pasa ahora se basa en medio siglo de profesión, cuando empecé a trabajar a tiempo completo como reportero en 1976. Di por sentado que en Estados Unidos teníamos una prensa libre e independiente y la tendríamos para siempre", ha comenzado el periodista su discurso.

Baron ha recordado que al inicio de su trayectoria, cuando se convirtió en reportero en 1976, el periodismo estaba viviendo uno de sus mejores momentos en el país con la publicación de los papeles del Pentágono por parte del 'New York Times' o del caso Watergate, destapado por 'The Whasington Post', lo que hizo que "el público estadounidense viera como una prensa independiente y libre apoyaba la democracia, era la validación que nuestro sistema de gobierno funcionaba y demostraba que quienes sustentan poder político se les puede pedir responsabilidad".

"Para mí fue una inspiración cuando empezaba como periodista. Me sirvió que lo que me inspiraba y lo que hacia que estuviera en el periodismo era mi sentido de la responsabilidad y reforzaba en mi mente lo que necesitábamos para la libertad de prensa. Cuando no cumplimos nuestros derechos, no cumplimos nuestras obligaciones. Los periodistas tienen que dar al publico la información que necesitan saber para poder participar en determinar su futuro y creo que esa es la llamada de nuestra institución, hacer que los políticos sean responsables", ha comentado al respecto.

Una situación del periodismo que, precisamente en Estados Unidos, Baron señala que ya no es así: "Mi propio país es un estudio claro de como las cosas se pueden torcer. Siempre di por sentado que en EEUU tendríamos libertad de prensa, pero ya no lo doy por sentado. Ya no estoy seguro de que el estado de derecho vaya a prevalecer, no puedo tener confianza de que la libertad de expresión siga adelante. Veo al presidente (Donald Trump) comportarse como si tuviera la autoridad real contra las que se revelaron hace mas de 200 años los estadounidense".

Para Baron, el republicano "invoca cínicamente el derecho a la libertad de expresión para sus aliados, pero se la retira a otros a través de litigios sin base, venganzas, deportaciones injustas y una fijación sádica en sus enemigos políticos, sobre todo los periodistas". Unas acciones que puede acometer ya que "en el Congreso y en el Tribunal Supremo ha habido una mayoría que le da permiso para seguir comportándose así". "Cada día veo como Trump machaca las instituciones de la democracia y deja que se caigan. Las instituciones democráticas en EEUU son mas frágiles de lo que parecían hace un año", ha añadido.

"Si la democracia está en peligro, también lo está la libertad de prensa. Los autoritarios buscan quitarles la libertad de expresión a todos. Los políticos de este tipo son la principal amenaza publica, indica un alejamiento de la realidad, no aceptan las criticas y buscan formas de tener más poder y quitar las libertades al resto. Quienes discrepan son tratados como enemigos. Ahí es donde estamos en Estados Unidos. Tenemos a un presidente dispuesto a seguir acumulando poder y dejar menos libertad a los demás. EEUU ha sido un modelo de libertades en el mundo, pero ya no lo somos, hemos perdido nuestra alma. Aun así, sigo siendo optimista. Aunque los peligros parecen abrumadores, no soy derrotista", ha argumentado.

Ahora bien, Baron señala que hay "indicios prometedores de una rebelión contra los ataques contra la libertad de expresión". "Los esfuerzos para silenciar la prensa tiene una larga historia, pero aquí seguimos sobreviviendo y luchando. Nos han magullado, pero seguimos luchando para que el público esté informado. Ese espíritu de lucha es lo que mantiene mi optimismo", ha concluido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

.