Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha explicado cómo la entidad ha evolucionado desde un modelo centrado en la atención a los pacientes hasta convertirse en una organización con capacidad de movilización e impacto social. Lo ha hecho durante la quinta edición de Metafuturo, el foro de reflexión de Atresmedia que reúne entre el 17 y el 20 de noviembre a líderes y expertos nacionales e internacionales para analizar los grandes retos de la sociedad.

"Somos una organización que mucha gente conoce, pero pocos saben realmente lo que hacemos. Hemos pasado de un modelo basado en la filantropía y la prestación de servicios a las personas con cáncer a entender que tenemos que actuar en muchos otros niveles", ha explicado Reyes.

El presidente de la AECC ha señalado que la transformación pasa por intervenir también en el entorno que condiciona la enfermedad, movilizando el conocimiento, el talento, las instituciones y la sociedad civil. La organización ha pasado de contar con 600 personas dedicadas a atender a pacientes sobre el terreno a 1.500, pero su objetivo ahora va más allá de ampliar esa asistencia: "Tenemos que reducir la carga del cáncer, pero también ir a las raíces del problema".

Alianzas para transformar la lucha contra el cáncer

Reyes ha defendido que ninguna organización, ni siquiera el Estado o una fundación como la Asociación Española Contra el Cáncer, puede afrontar por sí sola un problema de esta complejidad. Por ello, ha apostado por crear alianzas y coordinar a instituciones y entidades para sumar esfuerzos y mejorar la prevención, la investigación y la atención a los pacientes.

En este sentido, ha destacado algunas iniciativas. La primera es 'Más Datos Cáncer', una plataforma en la que participan más de 34 instituciones y que busca recopilar y medir información sobre la realidad de la enfermedad para mejorar las políticas públicas y las actuaciones sanitarias. "Necesitamos datos que nos permitan conocer la realidad, medirla y establecer las bases para tomar mejores decisiones", ha señalado.

Un manifiesto contra el cáncer

Otra iniciativa es un manifiesto contra el cáncer, elaborado junto a 56 entidades del ámbito de la prevención, los pacientes, la investigación y la sanidad, y trabajado con los distintos partidos políticos. El objetivo es que la enfermedad se convierta en una prioridad de Estado en la próxima legislatura, independientemente de quién gobierne.

"Lo hemos presentado y trabajado con cada uno de los partidos para que, en la próxima legislatura, esté quien esté, el cáncer sea realmente una prioridad de Estado", ha explicado Reyes.

El presidente de la asociación ha insistido en que el compromiso político debe traducirse en actuaciones concretas y no quedarse en una declaración de intenciones. El documento recoge cinco propuestas evaluables para que el próximo Gobierno incorpore la lucha contra el cáncer entre sus prioridades y pueda medir los avances.

"El cáncer es el primer problema sociosanitario de este país y, desde 2023, la primera causa de muerte. Tiene que ser una prioridad de Estado, no una declaración de buenas intenciones", ha defendido.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.