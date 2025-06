Encuentros Metafuturo ha abordado en esta ocasión el mundo de las inversiones y las finanzas de la mano, como es habitual, de expertos en la materia que han reflexionado sobre el escenario actual y los retos del futuro.

El economista y profesor Carlos Rodríguez Braun, Jorge Laciana (FlatexDEGIRO) y Alex Caballero (Finanfox) han intercambiado su análisis en un debate moderado por los periodistas de Antena 3 María Ramón y Santiago Cid.

Una de la conclusiones alcanzadas tras este debates es que, en estos momentos, "hay mucha más conciencia de la situación financiera y económica ahora que antes", según apunta el profesor Rodríguez Braun, habitual colaborador de Atresmedia.

Los tres expertos coinciden en la importancia de generar ahorro. No obstante, sí hace falta mejorar la educación financiera sufiente que permita planificar esa inversión de los ahorros y conseguir una rentabilidad: "Ahorrar no es el problema, es saber cómo hacer que ese dinero trabaje", apunta Alex Caballero. "Lo principal, yo creo, es utilizar un dinero que no vas a necesitar en el corto plazo", añade Laciana, quien agrega que lo mejor es empezar "poco a poco" y sin fijarse tanto en si el mercado "sube o baja".

Por ello, y para ayudar a empezar en este mundo, existen plataformas como Finanfox o DEGIRO, que hacen más fácil a los nuevos y pequeños o grandes inversores su iniciación. Puedes ver el debate al completo sobre estas líneas.

También han analizado cómo ha cambiado el comportamiento de los españoles al respecto y el impacto de la pandemia de COVID: "Antes la gente ahorraba un poco más", apunta Caballero, pero a raíz de estar encerrados en casa hubo un boom de "gastar esos ahorros para disfrutar de la vida". Ahora, tras ese momento inicial, la gente está empezando a entender que hay que ahorrar de nuevo, expone.

Estas opiniones se suman al análisis de la situación de Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, quien también ha pasado por Metafuturo Inversiones para reflexionar acerca de la situación actual de la pequeña y mediana empresa española.

¿Qué es Metafuturo?

METAFUTURO es un proyecto único de Atresmedia que engloba numerosos eventos sobre el futuro de la sociedad, en un escenario de debate y reflexión sobre los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. Además de esta última jornada, centrada en la menopausia y la salud femenina, Metafuturo es un foro transversal en el que hemos abordado todo tipo de asuntos, como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.