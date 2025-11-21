Salman Rushdie ha sido una de las grandes estrellas que ha formado parte de la cuarta edición de Metafuturo, que ha celebrado su quinta y última jornada en el Caixa Forum de Barcelona. El escritor ha charlado con la periodista Sonsoles Ónega acerca de su trayectoria y del ataque que sufrió en Nueva York en el año 2022, un ataque del que ahora hasta bromea, asegurando que antes sus sueños eran "muy aburridos" y que después se volvieron "violentos". Ahora, celebra que vuelvan poco a poco "a la normalidad".

Durante su intervención, Rushdie ha repasado la actualidad que envuelve al mundo, centrándose en la figura de Donald Trump, para el que no ha dedicado, precisamente, palabras amables. Es más, le ha llegado a calificar como "un niño muy viejo y muy gordo" y lamenta que Estados Unidos esté en sus manos. "No es forma de gestionar un país. Las consecuencias son mundiales, la influencia de EEUU es enorme, una economía colosal y un poder militar enorme", esgrime el escritor.

Rashdie cree que si alguien vive en Estados Unidos a día de hoy está abierto a "experimentar malas condiciones -de vida- todos los días". "Siempre pasa algo terrible", lamenta el escritor británico de origen indio, que se hace eco de una de las últimas ocurrencias del presidente estadounidense, que ha pedido arrestar y condenar a muerte a los demócratas que instan al Ejército a desobedecer "órdenes ilegales". "En EEUU el hombre más poderoso del país puede pedir que maten a gente por discrepar con él. Nunca había visto algo así", afirma.

Preguntado por la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones de Nueva York, Rashdie ha desvelado que conoce a la madre del político que ha cautivado a los neoyorquinos. "Creo que ha hecho una gran campaña. Cuando hay una elección para la alcaldía la participación no es muy alta, pero esta vez sí lo fue. Este cambio generacional también me parece positivo, es bueno que la gente que no es de mi edad manden en el país. Hizo una gran campaña y merece lo que ha conseguido, pero Nueva York es una ciudad muy dura de gestionar", opina.

Su vida después del ataque de 2022: "Mis sueños vuelven a ser aburridos"

En 2022, Salman Rushdie fue atacado durante una charla en Chautauqua, Nueva York, perdiendo la visión de un ojo y la movilidad de una mano. En total, recibió 12 puñaladas en 27 segundos, una agresión que cuenta en su libro 'Knife' ('Cuchillo'). Antes de ese ataque, cuenta Rushdie, sus sueños eran "muy aburridos". Después se volvieron "violentos" y, ahora, "vuelven a ser aburridos", una "vuelta a la normalidad" que celebra.

"Siempre decía que mi imaginación tenía que hacer mucho trabajo, que al escribir no quedaba nada. Ahora vuelvo a esa situación: sueño con las páginas y los sueños son más aburridos", ironiza el escritor. En el inicio de su charla con Ónega, Rushdie cuenta que estuvo en Granada hace un par de meses y visitó la Fundación García Lorca, donde tuvo la oportunidad de tener en su mano "los manuscritos de sus maravillosos poemas". "Tuvo un final terrible", lamenta Rushdie, que asegura que todavía "tenemos la poesía de Lorca y no a la Falange".

Preguntado por si se arrepiente de haber escrito 'Los versos satánicos', su obra más conocida, Rushdie niega que sea así, definiendo ese libro como una de sus mejores obras". "La gente todavía lo lee. El ataque contra ese libro fue tan enorme que me alegro que el libro sobreviviera. Hay gente a la que le gusta y gente que no, pero es normal en un libro. No fue fácil la lucha para mantener en imprenta ese libro, había editores y libreros que no querían publicarlo y fue una lucha que se siguiera imprimiendo. También en catalán", recalca. Hilando con esta cuestión, Rushdie cuenta el día en el que fue invitado a ver un partido del FC Barcelona al Camp Nou y vio a Ronaldinho exhibirse. Allí le hicieron entrega de una camiseta del Barça con el número '10' y su nombre en la espalda.

"No se me puede hacer bullying, ya estoy de vuelta del acoso, me han acosado profesionales. Me preocupan los escritores jóvenes que empiezan por estar prohibiciones y por la corrección política. La cuestión de lo que se llama la apropiación cultural. La historia de la Literatura se basa en escribir mundos que no son el tuyo. Si solo los heteros pueden escribir de heteros, los gays sobre gays… Es la muerte. Sí que existe esa visión de que está bien impedir discursos que tú no apruebas, viene del mundo progresista y del conservador. Es una pinza que dificulta la resistencia de los escritores. La receta es que te importe un bledo", asegura.

"La IA es una enorme máquina de plagio"

Preguntado sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y de los peligros que puede suponer para los escritores, Rushdie resta importancia a su poder real frente a la creatividad de los escritores. El problema de la IA, según Rushdie, es que es "una enorme máquina de plagio".

"Para la escritura creativa no creo que suponga una amenaza. La gente busca creatividad de la escritura, eso no puede hacerlo la IA. La búsqueda de Google la ha asumido la IA y a veces es útil, hay textos técnicos que pueden ser redactados por la IA, luego habrá que contrastarlo con los hechos. No puedes creer todo lo que lees en Internet, como decía Abraham Lincoln", bromea Rushdie, que lamenta que desde que Elon Musk adquirió Twitter (ahora X), la red social "se ha vuelto un lugar muy desagradable".

"Mi voz interior me dice 'ponte a trabajar'. Soy adicto al trabajo. Soy mejor compañía cuando tengo un libro que escribir que cuando no. Ahora no lo tengo. Cuando tengo trabajo entre manos estoy más contento", ha concluido el escritor en su intervención en Metafuturo, un testimonio tremendamente valioso y lleno de sabiduría que hemos podido disfrutar en el Caixa Forum de Barcelona.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

