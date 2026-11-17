El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha sido el encargado de cerrar la primera jornada de Metafuturo 2026 en el Ateneu Barcelonès. En su discurso, el jefe del Govern ha reivindicado que Barcelona se convierta en la "capital de la tecnología y de la inteligencia artificial humana, ética y democrática".

El líder del PSC ha hecho especial énfasis en "poner la tecnología al servicio de las personas, del bien común y de la democracia, y no al revés". "Tenemos en nuestras manos una herramienta que puede representar un salto de escala en el avance de la humanidad. Hagamos que este avance sea en beneficio de todos y no de unos pocos, para mejorar la salud de todos, para mejorar, para protegernos ante el cambio climático, para ofrecer mejores servicios públicos, para reducir, en definitiva, la desigualdad", ha afirmado.

También ha puesto el foco Illa en el debate de los algoritmos en redes sociales y cómo, en muchos casos, fomentan discursos de odio y bulos: "Los nuevos autoritarismos pretenden vendernos que la libertad es digital, es tener TikTok, y poder mentir en las redes".

"Los demócratas defendemos la libertad real en la vida real para las personas reales", ha añadido el president de la Generalitat, reclamando "llevar un nuevo radicalismo democrático sin complejos también al mundo digital". "Hace 20 años, cuando celebramos el envío del primer tuit en el año 2006, pecamos de ingenuidad y no nos hicimos las preguntas correctas: ¿Quién está detrás de las redes sociales? ¿Qué intereses tiene?", ha cuestionado el president.

"Si no aceptamos que alguien nos mienta, ¿podemos aceptar las mentiras en las redes sociales? Si no aceptamos la violencia, ¿podemos aceptar que se aliente en las redes sociales? Si no permitimos injerencias en nuestra democracia, ¿podemos aceptar las manipulaciones en las redes sociales con propósito de alterar resultados electorales?", ha preguntado Salvador Illa para concluir su discurso recordando que "el progreso ha de estar ligado obligatoriamente a los valores humanos y no podemos separarlo de las necesidades que nuestros ciudadanos nos reclaman día a día".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

.