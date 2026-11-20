Sandra García-Sanjuán, cofundadora de Starlite, celebra que el festival cumple 15 años. Un aniversario para el que están preparando un broche de oro en Madrid con un evento en el que van a llevar a artistas como Juan Luis Guerra, Siloé o Álvaro de Luna.

Además, ha explicado que también hay oportunidad para que los artistas menos conocidos suban al escenario y, los que más apoyo tengan, acaben en el "escenario más grande". "Apostamos por ser una plataforma de oportunidades", ha destacado durante su intervención en la cuarta y última jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia.

En cuanto a los planes para Starlite a largo plazo, ha reconocido que lo que les gustaría es crear "espacios fijos y permanentes" que estén "abiertos todo el año". Sin embargo, ha destacado que solo quieren abrir "cuatro grandes centros en el mundo". "Siempre hablamos de que sería como la Fórmula 1 de la música o como Disney", ha señalado.

Por tanto, ha destacado que lo que han hecho es "un gran parque para mayores" para conectar con el "niño que llevan dentro". Para eso, quieren abrir, "como Disney", cuatro grandes espacios, empezando por España. Los otros serían en Latinoamética, Estados Unidos y Emiratos Árabes. "Ese es nuestro proyecto de futuro y donde empieza la nueva era", ha indicado.

Al ser preguntada por si hay algún lugar en el que se hayan fijado de España para hacerlo, Sandra García-Sanjuán ha reconocido que les encantaría que "fuese en Madrid", destacando que ya han hecho cuatro ediciones en esta ciudad y "funciona muy bien". Sin embargo, ha dejado claro que Marbella seguirá siendo siempre el "punto de arranque". "Allí vamos a estar, espero, siempre", ha aclarado.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.