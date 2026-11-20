Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz, ha pedido "cuidar la democracia", apelando al voto responsable, durante su intervención en la cuarta y última jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia.

La premio Nobel de la Paz ha señalado que ella, con su mensaje, lo que quiere es llegar también a los jóvenes, mujeres y hombres europeos, pidiéndoles que, cuando vayan a votar, "miren a quién están votando".

"El proceso al que han llegado es muy especial y tienen que cuidarlo", ha asegurado, señalando que está viendo cómo algunos países democráticos están "haciendo una vuelta atrás". "Esto ocurre porque están siendo pocos responsables con el impacto y el efecto que tiene el voto", ha destacado.

De esta forma, ha explicado que, aunque el poder está en manos de los políticos, son los ciudadanos los que "los eligen". "Si las condiciones son malas, fíjense en lo que hacen", ha recalcado, reivindicando la importancia del voto. "Es muy valioso, no voten a cualquier partido", ha pedido.

Shirin Ebadi ha señalado que los ciudadanos deberían votar a quien "crea en la democracia, la paz y la libertad", defendiendo que será entonces cuando "habrá prosperidad" en el país, algo que también tendrá impacto "en otros países".

Durante su discurso, también ha hablado sobre la represión en la que vive Irán, criticándo cómo los países europeos han decidido "cerrar los ojos" ante lo que estaban viviendo los ciudadanos iraníes sin pensar en que, algún día "podría tener consecuencias" en sus vidas también.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.