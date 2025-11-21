La honestidad es "el pilar del Estado democrático". La portavoz del Govern y consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha comparecido en la quinta y última jornada de Metafuturo, una intervención que ha centrado en esa palabra, en una honestidad que considera "esencial" en política. Esa honestidad, según Paneque, "articula el debate público y construye un vínculo de confianza con la ciudadanía".

"La política que se basa en la honestidad es la que fomenta el respeto mutuo. Cuando permitimos que se infiltre la mentira debilitamos la capacidad misma de la democracia. Las mentiras tienen una capacidad de penetración impensables y se dispersan más rápido que la verdad", denuncia. Paneque ha recordado los bulos que pudimos escuchar durante los peores días de la pandemia, que incluían, por ejemplo, la ingesta de lejía para 'curar' el COVID-19.

La portavoz asegura que la política es "un mecanismo de transformación" que permite afrontar escenarios diversos y defiende el acceso a la información y la labor de un periodismo hecho "con la máxima profesionalidad" para "expresar los hechos con honestidad".

Sobre la labor del Govern, Paneque afirma que las políticas que llevan a cabo tienen la "mirada puesta en el futuro", tomando "por delante las necesidades de los catalanes y se aleja del populismo". "Tenemos profesionales que son excelentes", recalca, lamentando que a veces se escuche que en política "se promete demasiado y se haga demasiado poco".

"El éxito más importante de Cataluña es la constitución de un sistema democrático en libertad", celebra Paneque. Para la portavoz, la "dignidad" es otra virtud del pueblo catalán.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.