Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia Corporación, ha sido el encargado de abrir la quinta edición de Metafuturo, el foro de reflexión del grupo que reúne entre el 17 y el 20 de noviembre a los líderes y expertos más relevantes del panorama nacional e internacional para abordar los retos futuros de la sociedad.

El vicepresidente ejecutivo de Atresmedia ha afirmado que "los cambios que estamos viviendo" en los últimos tiempos "generan incertidumbre y, en ocasiones temor, pero no podemos permitir que el miedo determine nuestra actitud ante el futuro, porque el miedo paraliza y nos hace mirar al futuro como una amenaza".

"Los avances tecnológicos abren posibilidades extraordinarias en la humanidad, pero como es lógico y como en cualquier transformación, tiene sus riesgos y sus costes de oportunidad", ha añadido Silvio González. Una transformación cuyos mayores exponentes son la inteligencia artificial y los algoritmos, que "multiplican las posibilidades de acceder a la información, pero también facilitan la desinformación, la manipulación y la confusión entre hechos y opiniones".

En consecuencia, el vicepresidente ejecutivo de Atresmedia ha reivindicado que "el papel de los medios de comunicación fiables, como es el caso de nuestro grupo, es hoy más importante que nunca", puesto que "una democracia necesita ciudadanos bien informados".

"El periodismo profesional tiene una responsabilidad esencial investigar, contrastar, contextualizar, fiscalizar el poder y ofrecer espacios para el debate plural", ha añadido Silvio González. "Sin información fiable es difícil que exista un debate público de calidad y sin un debate público de calidad", ha defendido, catalogando al periodismo independiente como "uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas".

En este contexto, un foro como Metafuturo es más necesario que nunca, puesto que "no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino formular preguntas, escuchar posiciones diferentes y abrir conversaciones capaces de superar la polarización y el ruido".

"Queremos mirar el futuro sin prejuicios ni temores paralizantes, pero también sin ingenuidad, con espíritu crítico, confianza en el progreso y responsabilidad sobre sus consecuencias", ha concluido Silvio González en la apertura de esta quinta edición de Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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