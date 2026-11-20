El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confesado estar "tremendamente feliz" tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, asegurando que el líder de los 'populares' fue el "gran vencedor". "Anticipa un cambio histórico para nuestro país", ha asegurado.

Durante su intervención en la cuarta y última jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, Tellado ha defendido que lo importante es recuperar "la gestión" para que la política "ayude a la sociedad". Un momento en el que ha recordado los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

"En apenas diez meses se han producido dos catástrofes ferroviarias que nos han recordado la verdad: la negligencia en el mantenimiento del Estado puede salirnos cara", ha destacado, recalcando que en un mundo que avanza "a gran velocidad", España no puede sufrir "este retroceso".

Tellado ha defendido que la situación que vive el país impide poder pensar en los "grandes retos" del futuro, como el impacto de la inteligencia artificial (IA), que va a cambiar los oficios. "Europa ha aprobado su reglamento de IA, ahora los estados deben aplicarlo con inteligencia", ha señalado, añadiendo que hay que "proteger sin asfixiar".

"Mientras el mundo debate sobre cómo gobernar la IA, en España nos preguntamos por qué no llegan los trenes a destino. Esto se resuelve con un Estado que funciones", ha recalcado.

Por tanto, ha defendido que urge volver a "un buen Gobierno". "La solución pasa por un programa de reconstrucción nacional, Reformas profundas desde las instituciones, hasta el sistema sanitario; desde el sistema educativo, al energético; desde la administración digital, a la inteligencia digital", ha indicado.

Tellado ha insistido en que lo que transforma a las naciones son "las reformas", reiterando que es urgente poner al frente de España a un Gobierno "preparado para servir y no servirse de las instituciones". "La España real merece una cosa distinta en transportes, vivienda, sanidad y educación", ha asegurado.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.