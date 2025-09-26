La inteligencia artificial y la tecnología cuántica van a cambiar el mundo en los próximos años. El panorama económico y laboral va a sufrir una enorme transformación con la irrupción de estos avances y la forma en la que los aprovechemos marcará el rumbo de España en las próximas décadas, tal y como detalla Valentín García Souto, director de innovación de Lantik, en Metafuturo Bizkaia Quantum.

De hecho, García Souto compara esta situación con la que se vivió con la industrialización en el norte peninsular: "Hace 150 años, tener un mineral de hierro de buena calidad en Bizkaia generó 125 años de prosperidad".

"En el siglo XXI, en Bizkaia, en Euskadi, en España y en Europa tenemos un mejor conocimiento de tecnología cuántica que el que hay en otros sitios", añade, haciendo énfasis en la gran ventaja competitiva que el país, y más concretamente Euskadi, tiene respecto a los países de nuestro entorno.

Pero el director de innovación de Lantik sostiene que, para explotar esa ventaja, es necesaria la colaboración entre las empresas del sector: "Si intentamos buscar lo mejor para nosotros y para el resto, tal vez podremos ofrecer un entorno económico y social de cierta calidad en forma de prosperidad". "Vamos todos juntos en esto, creo que podemos hacerlo y que debemos hacerlo", reclama Valentín García Souto para concluir.