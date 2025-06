El foro de reflexión Metafuturo ha abordado el tema de las Inversiones y ha contado con la presencia de importantes expertos en el sector. Uno de ellos es Jorge Laciana Martínez, director ejecutivo de Atención al Cliente de flatexDEGIRO, una plataforma presente en 16 países que permite introducir a los clientes en el mercado financiero y comprar productos como acciones, bonos, etc.

Y, aunque en España todavía adolecemos de una suficiente educación financiera, cada vez estamos más interesados en invertir nuestros ahorros, "tanto hombres como mujeres", según Laciana: "Desde la pandemia hemos visto que los precios han subido mucho y necesitamos hacer algo con los ahorros porque están perdiendo valor", ha añadido.

No obstante, según este experto, hay que tener cuidado con quienes prometen en las redes sociales grandes rentabilidades: "El dinero fácil no existe", apunta. Su recomendación, basada en años de experiencia en el sector, es "no tener miedo" a las finanzas, pero sí "respeto", y buscar fuentes "fiables" a la hora de invertir.

Por ello, Laciana defiende cómo su empresa se ha adaptado para hacer más fácil esta inmersión en las finanzas: "Hemos dedicado mucho esfuerzo en crear en nuestra pagina web una sección en la que los clientes pueden aprender cómo funcionan los diferentes productos, cómo funciona la Bolsa, y yo creo que eso es algo muy valioso", señala, para añadir que se trata de un servicio gratuito.

Y así lo reportan los cliente: "Nos escogen por nuestra sencillez y el bajo coste que ofrecemos", apunta.

¿Qué es Metafuturo?

METAFUTURO es un proyecto único de Atresmedia que engloba numerosos eventos sobre el futuro de la sociedad, en un escenario de debate y reflexión sobre los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. Además de esta última jornada, centrada en la menopausia y la salud femenina, Metafuturo es un foro transversal en el que hemos abordado todo tipo de asuntos, como la inteligencia artificial, la energía y el agua, el cambio climático, las finanzas del futuro, el arte, el deporte o la educación, entre otros.

En esta última edición, dedicada a las inversiones, hemos contado también con la participación de Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme; Carlos Rodríguez Braun, economista y profesor, y Alex Caballero, CEO de Finanfox.