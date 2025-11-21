Cataluña y España necesitan alcanzar la "soberanía digital". Es el diagnóstico que comparten los cuatro ponentes en la mesa de debate Inteligencia artificial: soberanía, transparencia y democratización, que se ha celebrado en el marco de la quinta y última jornada de Metafuturo 2025, en el Caixa Forum de Barcelona.

Thai Jungpanich, directora d'acords estratègics de Political Watch, ha expresado su preocupación por la cuestión de la autonomía estratégica de España y de Cataluña en este aspecto, ya que, actualmente, hay un alto grado de dependencia de los desarrolladores estadounidenses y asiáticos: "La IA tiene un impacto en la vida real de las personas, y necesitamos tener una infraestructura propia para decidir qué modelo de IA y de sociedad tenemos".

Por ello, cree que es necesario el papel de las instituciones comunitarias, que están regulando el ámbito de la inteligencia artificial a través del AI Act: "Europa está haciendo un buen trabajo para encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos fundamentales". "La competitividad no pasa por bajar nuestro estándar en derechos sociales, debemos consolidar la cohesión social", ha añadido Jungpanich al respecto.

"Tenemos que hacer que este despliegue sea justo y equitativo y no fomente más desigualdades. Eso pasa por más transparencia y hacer estudios de impacto algorítmico", ha reclamado, destacando así la importancia de que la tecnología esté al servicio de los ciudadanos, y no al revés, ya que la IA es para ella "una manera de ser más eficientes y aprovechar mejor el talento de las personas".

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

