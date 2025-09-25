La irrupción de la inteligencia artificial ha supuesto una gran revolución tecnológica e industrial, y se espera que produzca cambios aún más profundos en los próximos años con la llegada de la tecnología cuántica, tal y como explica Tomás Iriondo, director de GAIA, que cree que "la cuántica va a ser un acelerador indiscutible" de estas transformaciones.

Iriondo asegura que la tecnología cuántica, que es el tema principal de debate en Metafuturo Bizkaia Quantum, también va a suponer un gran adelanto en términos de ciberseguridad: "Nos va a permitir encriptar y anonimizar nuestros datos para que nadie pueda acceder a ellos".

No obstante, nuestro país debe hacer frente a un gran déficit de trabajadores en el sector de la ciberseguridad, según sostiene Xabier Mitxelena, presidente de Cyberlur y Cybasque y CEO de Cybertix: "En España faltan más de 100.000 profesionales, y más de cuatro millones en todo el mundo".

Unos trabajadores que se enfrentan a un gran reto, el de contener los ataques cibernéticos, que año tras año se multiplican. "Sufrimos más de mil ciberataques por segundo, y el 90% están automatizados", añade Mitxelena.

En ese sentido, todos los expertos que han pasado por las jornadas Metafuturo que se han celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao sostienen que el País Vasco tiene una gran ventaja competitiva respecto a otros países y regiones. Tomás Iriondo coincide en ese diagnóstico y es muy optimista con el futuro de la tecnología vasca: "Nuestra apuesta es que Euskadi sea un territorio de referencia internacional".

Esta transformación, que entrará en otra dimensión con la aplicación de la tecnología cuántica, comenzó hace "poco más de un año", tal y como detalla Elena Zárraga, presidenta de GAIA y CEO de LKS Next. "Con la irrupción de la IA generativa empezamos a ser conscientes de la potencialidad de esta herramienta", puntualiza Zárraga sobre la evolución de esta tecnología para concluir.