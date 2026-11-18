No todo lo que parece que va a cambiar el mundo termina haciéndolo. Algunas tendencias irrumpen con fuerza, ocupan titulares y parecen destinadas a transformar nuestra forma de vivir, pero desaparecen casi tan rápido como llegaron. Otras, en cambio, avanzan de manera más silenciosa hasta modificar nuestros hábitos, nuestras decisiones y nuestra relación con el entorno. Distinguir entre unas y otras es el objetivo del informe anual 'Trend or Hype', elaborado por Publicis Groupe, que trata de separar las tendencias reales de las modas pasajeras.

Sobre esta cuestión reflexionó Tomás Navarro, Chief Strategy Officer de Publicis Groupe, durante la quinta edición de Metafuturo. Su punto de partida fue una pregunta: ¿qué está cambiando realmente en la sociedad y qué fenómenos son solo ruido? Para ilustrar la dificultad de anticipar el futuro, recordó algunas de las predicciones que parecían inevitables y que, sin embargo, no terminaron de materializarse.

"Si hiciéramos caso a todo lo que nos han dicho que es una tendencia, todos ustedes estarían con una mascarilla puesta, porque estaba aquí para quedarse. Es más, no estaría ninguno de ustedes aquí, porque los eventos presenciales iban a desaparecer para siempre. Probablemente estaríamos todos siendo un avatar en el metaverso, viendo a otro avatar contar algo, porque ese era el lugar en el que íbamos a vivir", ironizó. "¿Cuántas cosas nos dicen que van a ser una tendencia o que van a cambiar la sociedad y luego no lo hacen?", planteó.

"Un 'hype' es una tendencia sin personas"

Hace cuatro años, Publicis Groupe puso en marcha una iniciativa para distinguir entre las tendencias que realmente transforman el comportamiento de la sociedad y los fenómenos que se quedan en el terreno de la expectación. La conclusión se resume en una frase: "Un 'hype' es una tendencia sin personas".

La diferencia puede parecer sencilla, pero demostrarla requiere analizar qué ocurre más allá de los titulares. "Un 'hype' es ruido, son titulares. Hemos oído hablar de ello, pero ¿hasta qué punto mueve el comportamiento de las personas? Solo cuando las dos cosas coinciden verdaderamente hay una tendencia", explicó Navarro.

Para comprobarlo, el grupo utiliza una metodología que combina las percepciones de los ciudadanos con datos sobre sus comportamientos reales. El proceso comienza con la identificación de entre 300 y 400 fenómenos que se presentan como tendencias. De esa primera selección, el equipo escoge diez para someterlos a un análisis más profundo.

En primer lugar, pregunta a una muestra representativa de la sociedad si esos fenómenos están presentes en sus vidas, si los perciben en su entorno, si creen que tendrán importancia en el futuro o si les preocupan. Pero las respuestas declaradas no son suficientes. "Una cosa es lo que la gente dice que va a votar y otra cosa es lo que luego vota. Eso pasa con todo", apuntó.

Por eso, Publicis Groupe contrasta las respuestas con datos de comportamiento: qué compran los consumidores, dónde lo hacen, con qué frecuencia, qué contenidos consumen o qué aplicaciones descargan y utilizan. "Combinamos ambas fuentes con un algoritmo y eso nos permite medir si algo es una tendencia o es un 'hype'", detalló.

Hablar no es lo mismo que cambiar de comportamiento

El resultado de ese análisis se traduce en una puntuación que mide la potencia de cada fenómeno y en una matriz que permite situarlo en función de dos variables: la importancia que las personas le atribuyen y si realmente están actuando en consecuencia, es decir, si está cambiando su comportamiento.

Para que Publicis Groupe considere que un fenómeno es una tendencia debe superar los 50 puntos y situarse en el cuadrante en el que coinciden la relevancia para las personas y la acción. Es decir, no basta con que un asunto genere conversación: tiene que traducirse también en decisiones y hábitos.

"Para que algo sea una tendencia, las personas tienen que hablar, decir que es importante y, además, actuar. Si solamente hablan, entonces nosotros lo consideramos un 'hype'", resumió Navarro. En ese caso, existe ruido, pero no un cambio real en la sociedad.

La matriz permite identificar también otros dos escenarios. Si las personas actúan, pero ya no hablan de ello, el fenómeno se ha normalizado y forma parte de su vida cotidiana. Si, por el contrario, apenas registra conversación ni cambios de comportamiento, puede tratarse de un fenómeno de nicho, relevante para un colectivo reducido, o de una tendencia emergente que todavía está empezando a abrirse camino.

Diez fenómenos para entender hacia dónde se mueve la sociedad

Con esta metodología, Publicis Groupe ha seleccionado diez fenómenos para analizar en su informe de este año: "El renacer espiritual, la sociedad Peter Pan, la paradoja de la elección, vivir como rico, el imperio del yo, un mundo standard, la vida convenience, el deseo third place, la hiperdependencia tecnológica y el principio de que el relato mata al dato".

El objetivo es comprobar cuáles de estas corrientes están modificando de verdad la manera en que las personas viven, consumen y se relacionan, y cuáles responden únicamente a una conversación pasajera. Porque, en un contexto en el que cada vez aparecen más predicciones sobre el futuro, la cuestión no es solo detectar aquello de lo que todo el mundo habla, sino identificar qué está cambiando realmente en la vida de las personas.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.