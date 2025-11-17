Valentín García, director de innovación de Lantik, ha intervenido en la cuarta edición de Metafuturo en el Ateneo de Madrid para transmitir la importancia de la tecnología cuántica en nuestras vidas. En esta charla, el vasco ha afirmado que estamos ante una oportunidad única para que "España lidere el desarrollo de las economías".

"Necesitamos generar un sector y un nuevo mercado. Nos hemos pasado 10 años desarrollando el sector de oferta. Ahora no es lo mismo que hace 10 años, y dentro de 10 años no será lo mismo que ahora. Todo cambia porque cambiamos las personas, cambiamos las cosas. Hay un sentimiento de urgencias", ha indicado el director de innovación.

Estamos en una época de continuo cambio, por lo que la prisa de adaptarse a las nuevos descubrimientos e innovaciones es obligada: "Se trata de correr. Si queremos aprovechar la oportunidad y el momento histórico en el que España debe liderar el desarrollo de las economías hay que aprovecharlo. Tenemos la oportunidad de liderar el mundo. Esto va de generosidad".

García ha reflexionado sobre la necesidad de crear nuestra propia tecnología para evitar depender de otros países: "Hemos dejado nuestra tecnología en manos de otros países. Todos los ordenadores funcionan con Windows. Os imagináis si un día se apaga Windows. Pues alguien tiene ese poder y no vive en España".

Sin embargo, ha remarcado que España ya estuvo ante una oportunidad parecida hace varios años, una oportunidad que no se aprovechó: "La primera vez que se escaneó una cueva fue en España, en Bizkaia. Nos quedamos muy tranquilos disfrutando de la gloria efímera. A los dos años, nadie se acordaba".