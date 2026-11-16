Desde el Ateneu Barcelonès
VÍDEO | Sigue el streaming de la primera jornada de Metafuturo 2026 en directo
Arranca METAFUTURO 2026, el foto de reflexión y debate de Atresmedia. Esta quinta edición vive su primera jornada este martes, 17 de noviembre, en el Ateneu Barcelonès antes de viajar hasta Madrid, donde tendrán lugar los tres días restantes.
Esta primera jornada de METAFUTURO 2026 arranca con la intervención de Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia. Posteriormente, tomarán la palabra Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, Olga Sánchez, CEO de AXA España; Jesús Badenes, director general de Planeta Grupo Editorial; Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer; Gerd Leonhard, Futurista y referente global en tecnología, Óscar Dorda, CEO de Havas Media Network España, y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
Además, tendrá lugar una mesa de debate sobre los retos de la inteligencia artificial en la que participarán Olga Pané, consellera de Salut del Govern de Catalunya, Esther Niubó, consellera d'Educació i Formació Professional y Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d'Empresa i Treball.
En laSexta.com podrás encontrar el resumen de cada una de las ponencias.
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Aquí puedes consultar la agenda de METAFUTURO 2026 completa.