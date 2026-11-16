Desde el Ateneu Barcelonès
VÍDEO | Sigue el streaming de la ponencia de Justin Trudeau en Metafuturo 2026 en directo
Arranca METAFUTURO 2026, el foto de reflexión y debate de Atresmedia. Este martes, en la primera jornada de la quinta edición, interviene el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.
En su charla, titulada Democracia, Humanidad y Poder en la era de la IA, Trudeau aborda con Diana Mata, jefa de Internacional de laSexta Noticias, el panorama geopolítico del presente y el futuro.
Durante sus diez años al frente del Gobierno de Canadá (2015-2025), Trudeau impulsó importantes avances sociales en el país, como la legalización de la eutanasia, el establecimiento del Beneficio por Hijos en Canadá (conocido como Canada Child Benefit, en inglés) o el impuesto federal al carbono.
Además, lideró importantes acuerdos comerciales con Estados Unidos, México y la Unión Europea, y fue parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y firmante del Acuerdo de París en materia de cambio climático.
Este martes, desde el Ateneu Barcelonés, Trudeau ofrece su visión del panorama internacional del presente y el futuro en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la guerra comercial y el uso generalizado de la inteligencia artificial. Puedes verlo en directo aquí.
Más Noticias
- VÍDEO | Sigue el streaming de la primera jornada de Metafuturo 2026 en directo
- Llega la quinta edición de Metafuturo, el foro de debate de Atresmedia que reúne a expertos y referentes nacionales e internacionales
- La agenda de Metafuturo 2026: todos los debates, conferencias y entrevistas
- El coste de la obesidad supone la mitad del presupuesto anual en Educación
- Genética, estrés o resistencia biológica: los factores que demuestran que la obesidad no es un problema de falta de voluntad
Aquí puedes consultar la agenda de METAFUTURO 2026 completa.