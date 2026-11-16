Arranca METAFUTURO 2026, el foto de reflexión y debate de Atresmedia. Este martes, en la primera jornada de la quinta edición, interviene el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

En su charla, titulada Democracia, Humanidad y Poder en la era de la IA, Trudeau aborda con Diana Mata, jefa de Internacional de laSexta Noticias, el panorama geopolítico del presente y el futuro.

Durante sus diez años al frente del Gobierno de Canadá (2015-2025), Trudeau impulsó importantes avances sociales en el país, como la legalización de la eutanasia, el establecimiento del Beneficio por Hijos en Canadá (conocido como Canada Child Benefit, en inglés) o el impuesto federal al carbono.

Además, lideró importantes acuerdos comerciales con Estados Unidos, México y la Unión Europea, y fue parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y firmante del Acuerdo de París en materia de cambio climático.

Este martes, desde el Ateneu Barcelonés, Trudeau ofrece su visión del panorama internacional del presente y el futuro en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la guerra comercial y el uso generalizado de la inteligencia artificial. Puedes verlo en directo aquí.

Aquí puedes consultar la agenda de METAFUTURO 2026 completa.