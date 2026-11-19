El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha participado este jueves en la tercera jornada de Metafuturo 2026, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, donde ha repasado todo lo acontecido en la ciudad autónoma desde la crisis migratoria que arrancó con la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Ceuta relata lo vivido como "una invasión en toda regla" que "puso de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras fronteras, que la amenaza no es teórica, sino real, y que la frontera está en manos de Marruecos".

Denuncia Vivas que "nuestra integridad territorial y soberanía están en manos de Marruecos, un país que mantiene una actitud de hostilidad ante España", algo que considera "inadmisible".

De hecho, el dirigente ceutí sostiene que "Marruecos decidió cuántos y hasta qué hora entraban", ante lo que Pedro Sánchez "decidió no reforzar los cuerpos de seguridad y el Ejército para disuadir la entrada masiva".

El presidente ceutí ha sido enormemente crítico con le jefe del Ejecutivo central y ha asegurado que "cualquier otro presidente del Gobierno en la historia de España hubiera constituido un gabinete de crisis, activado la ley de seguridad nacional y nombrado un mando único".

"Él lo que hizo fue irse de vacaciones", ha añadido Vivas, denunciando que "el mando único se constituyó 25 días después, una vez que él pudo descansar".

"En Ceuta quedan entre 14.000 y 15.000 personas"

Respecto a la situación actual, y pese a no tener datos oficiales, Juan Jesús Vivas explica en Metafuturo que "el consumo de agua se ha incrementado entre un 15% y un 20%" respecto a la misma fecha de 2025, lo que implicaría que "en Ceuta quedan entre 14.000 y 15.000 personas" que habrían llegado a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de julio.

Por ello, el presidente ceutí reclama al Gobierno "tomar decisiones enérgicas y con determinación para volver a la normalidad". "Hay que blindar la frontera de verdad para garantizar nuestra seguridad territorial", pide Juan Jesús Vivas para concluir su intervención en Metafuturo.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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