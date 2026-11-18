La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha analizado este miércoles en la segunda jornada de Metafuturo 2026 el reto que supone la llegada de la inteligencia artificial al mundo laboral y el impacto que puede tener en términos de empleo.

En su charla con Irene Rupérez, periodista de laSexta Noticias, Díaz ha asegurado ser "optimista" respecto al mantenimiento de la mayor parte de los empleos actuales frente a quienes hablan de que una buena parte de los puestos de trabajo están en riesgo de ser reemplazados por la tecnología.

"Hay 1,6 millones de puestos de trabajo que se van a crear", ha afirmado la vicepresidenta el Gobierno al respecto, defendiendo que esta tecnología debe ser vista como una oportunidad de crear estabilidad laboral. Eso sí, ha reclamado que haya un uso de la IA "con control humano, en respeto de los derechos humanos, en código abierto y al servicio del bien común".

No obstante, Díaz ha mencionado la reducción de ofertas de empleo en puestos como programadores, contabilidad o administrativos. "Ha descendido la oferta en un 23%, pero está apareciendo más demanda en los puestos en los que se diseña y planifica la inteligencia artificial a futuro", ha detallado la titular de Trabajo. Además, ha expuesto que "dos millones de puestos están siendo transformados" por la irrupción de la IA.

Díaz pide incluir a la IA en los convenios colectivos

La vicepresidenta ha aseverado que, según datos de su Ministerio, "hay un incremento de productividad y de eficiencia en el tiempo, valorada entre el 3% y el 7%". Sin embargo, "no se traduce en mejoras retributivas en el mundo del trabajo".

Por eso, ha propuesto que en los próximos años se aborde la cuestión de la inteligencia artificial en las negociaciones de los convenios colectivos entre la patronal y los sindicatos. "Si los agentes sociales no transforman sus organizaciones y las adecúan a la sociedad digital cometerán un grave error", ha concluido Yolanda Díaz su intervención en Metafuturo 2026 desde el Ateneo de Madrid.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

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