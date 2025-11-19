La tecnología está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. La digitalización y la inteligencia artificial están revolucionando todos los sectores, y el de la cultura no podía ser ajeno a esta gran transformación.

Sobre ello ha hablado Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertainment España, la empresa líder en el mundo del teatro y los musicales en nuestro país. En la tercera jornada de Metafuturo 2025 ha anunciado la llegada a Madrid de "el teatro del futuro".

Pérez ha explicado que la compañía está trabajando en la transformación de los míticos cines IMAX de Madrid para convertirlo en un recinto cultural sin parangón: "Va a ser el teatro del futuro, va a incluir mejoras de producción y va a ser totalmente inmersivo. Es una cosa totalmente distinta al concepto de teatro que conocemos". "Si todo va bien lo inauguraremos en octubre de 2027", ha añadido.

Esta apuesta pondrá de nuevo a Stage Entertainment a la vanguardia del sector del entretenimiento de España, consolidando así una trayectoria de más de un cuarto del siglo en un ámbito en el que esta empresa fue pionera: "Cuando nosotros llegamos, fuimos los primeros, porque en España no había cultura de musicales, pero ahora todo el mundo diferencia un buen musical de uno malo".

El futuro de los musicales, garantizado

Estas innovaciones son para la directora general de Stage Entertainment la mejor prueba de que el mundo de los musicales está vivo y su futuro está garantizado, ya que, asegura, no es sustituible por las nuevas tecnologías.

"Una película la puedes ver en casa, pero para ver un musical siempre vas a tener que ir al teatro", ha afirmado Yolanda Pérez para concluir su intervención en esta tercera jornada de Metafuturo 2025.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

