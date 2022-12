HÁBITOS ALIMENTICIOS POCO SALUDABLES ENTRE LOS ESPAÑOLES

Un estudio sobre la percepción versus la realidad de los hábitos alimenticios de los españoles concluye que uno de cada tres consume ultraprocesados tres o más días a la semana y que el 66% de los encuestados come platos precocinados. La falta de tiempo para cocinar, no saber hacerlo o el aumento de precios, entre los argumentos de los españoles para no alimentarse con productos frescos.