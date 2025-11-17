Otro año más, regresa METAFUTURO. Desde el Ateneo de Madrid, este lunes arranca a las 9:00h de la mañana la última edición del evento organizado por Atresmedia, con Ana Cuesta como maestra ceremonias. La primera jornada del evento está centrada en cuestiones como la inteligencia artificial, marca España, educación, mujer y liderazgo, y arranca con el discurso de bienvenida del director ejecutivo de Atresmedia, Silvio González.

Hasta el jueves 20 de noviembre, Madrid será el escenario de METAFUTURO, mientras que el viernes 21 el evento se traslada a Barcelona, al Caixa Forum, en una jornada centrada en desinformación, libertad de expresión, transparencia y democracia y, una vez más, inteligencia artificial. Aquí puedes consultar la agenda de METAFUTURO 2025 completa.